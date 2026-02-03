A Liverpool Echo hosszasan elemezte a játékost, aki a híres rennes-i akadémia neveltje, olyan játékosok nyomdokaiba lépett, mint Eduardo Camavinga, Désiré Doué vagy az aktuális aranylabdás Ousmane Dembélé. A felnőttek között 2024 januárjában, mindössze 18 évesen debütált. Később kölcsönadták, és további hat mérkőzést játszott a Clermont Foot színeiben, majd a klub Ligue 2-be való kiesése után egy teljes idényre ott maradt. 2025 februárjában azonban a Rennes visszarendelte, miután alapemberré nőtte ki magát, és ezt követően gyakorlatilag minden lehetséges percet végigjátszott a Ligue 1-ben.

Jeremy Jacquet nyáron lesz a Liverpool focistája

Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

A Liverpool egy igazi gyémántot talált?

Jeremy Jacquet az idei szezonban újabb 19 mérkőzésen lépett pályára, teljesítménye pedig topklubok figyelmét is felkeltette. A Fotmob adatai alapján Jacquet a párharcok 75 százalékát megnyeri a levegőben, ami messze kiemelkedik a kortársai közül. Bár 188 centiméteres magasságával nem számít óriásnak, a beadások és hosszú labdák levédekezésében, valamint a rögzített helyzeteknél komoly fegyver lehet. Összességében 67,2 százalékos párharcnyerési mutatóval dolgozik, meccsenként 0,84 blokkolt lövése van. Különösen figyelemre méltó, hogy szinte alig cselezik le: mindössze 0,11 sikeres cselt mutatnak be ellene 90 percenként.

Jacquet-nak meccsenként 0,5 helyzetkialakítása van, ami rendkívül magas szám egy középhátvédtől. Passzpontossága 90,5 százalék és kevés szabálytalanságot követ el, miközben sok faultot harcol ki. A lövések számában (0,62/90) és a pontosságban is kiemelkedik korosztályából, rögzített helyzetekből jelent veszélyt, sőt, a távoli lövésektől sem riad vissza.

Az Echo szerint a Liverpool jelenlegi védőihez mérve Jacquet statisztikái egyfajta átmenetet képeznek Virgil van Dijk és Konaté között. Passzjátéka és helyzetkialakítása inkább a hollandot idézi, míg a párharcokban Konaté stílusára emlékeztet.

Jacquet ifistaként középpályás volt, példaképe Paul Pogba, ami megmagyarázza magabiztosságát labdával. A számok és a játék képe alapján minden adottsága megvan, hogy hosszú évekre a Liverpool védelemének meghatározó alakja legyen.