A Premier League sereghajtójához március 3-án látogat a bajnokságban a Liverpool, amelynek három nappal később is meg kell mérkőznie a Wolverhamptonnal, ugyanis az FA-kupa ötödik fordulójában összesorsolták a két klubot.

70 órán belül kétszer is rendeznek Wolverhampton-Liverpool meccset Angliában

A Liverpoolnak ráadásul mindkét esetben utaznia kell, mert a bajnoki és a kupameccs is a Wolves otthonában lesz.

A Liverpool kétszer is összecsap a Wolverhamptonnal

A Premier League-ben karácsony után találkozott egymással a két klub, azt a mérkőzést Szoboszlai Dominik sárga lapos eltiltás miatt kihagyta, a csapat másik magyarja, Kerkez Milos viszont pályára lépett az Anfield Roadon. A tabella utolsó helyezettje elleni találkozó kötelező győzelemnek számított, ám a címvédőnek alaposan meg kellett szenvednie riválisával, amelyet végül 2-1-re győzött le decemberben.

A Wolves elleni meccsek után jön a BL-nyolcaddöntő

A papírforma alapján a Liverpoolnak az idegenbeli bajnokit és az FA-kupa-meccset is be kellene húznia, ám a Wolves nemrég a listavezető Arsenal orra alá tört borsot a Premier League-ben.

Szoboszlaiék kupamérkőzése egyébként azért került a pénteki napra, mert a Liverpoolnak a következő hét közepén már a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében kell pályára lépnie

– szintén idegenben (a visszavágót kiemelt csapatként hazai pályán játszhatja). Így az együttes legalább négy napot pihenhet az FA-kupában lejátszott találkozó és a BL-rangadó között.

Az európai kupasorozatban még nem tudni, melyik csapat lesz a Vörösök ellenfele, de az biztos, hogy a Galatasaray, a Juventus, a Club Brugge és Atlético Madrid közül kerül ki a rivális.

Ami a további márciusi meccseket illeti, a Tottenham és a Brighton is vár még Arne Slot együttesére a bajnokságban, a PL-címvédő sűrű menetrend elé néz tavasszal.

