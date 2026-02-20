Live
A Premier League címvédője március 3-án a Wolverhampton otthonába látogat a Premier League-ben. Ez még önmagában talán nem lenne annyira érdekes, ám a Liverpoolnak 70 órával később újra össze kell csapnia riválisával.

A Premier League sereghajtójához március 3-án látogat a bajnokságban a Liverpool, amelynek három nappal később is meg kell mérkőznie a Wolverhamptonnal, ugyanis az FA-kupa ötödik fordulójában összesorsolták a két klubot.

Liverpool's Hugo Ekitike takes on Wolverhampton Wanderers' Yerson Mosquera during the Premier League match between Liverpool and Wolverhampton Wanderers at Anfield in Liverpool, England, on December 27, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
70 órán belül kétszer is rendeznek Wolverhampton-Liverpool meccset Angliában
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A Liverpoolnak ráadásul mindkét esetben utaznia kell, mert a bajnoki és a kupameccs is a Wolves otthonában lesz.

A Liverpool kétszer is összecsap a Wolverhamptonnal

A Premier League-ben karácsony után találkozott egymással a két klub, azt a mérkőzést Szoboszlai Dominik sárga lapos eltiltás miatt kihagyta, a csapat másik magyarja, Kerkez Milos viszont pályára lépett az Anfield Roadon. A tabella utolsó helyezettje elleni találkozó kötelező győzelemnek számított, ám a címvédőnek alaposan meg kellett szenvednie riválisával, amelyet végül 2-1-re győzött le decemberben.

A Wolves elleni meccsek után jön a BL-nyolcaddöntő

A papírforma alapján a Liverpoolnak az idegenbeli bajnokit és az FA-kupa-meccset is be kellene húznia, ám a Wolves nemrég a listavezető Arsenal orra alá tört borsot a Premier League-ben.

Szoboszlaiék kupamérkőzése egyébként azért került a pénteki napra, mert a Liverpoolnak a következő hét közepén már a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében kell pályára lépnie 

– szintén idegenben (a visszavágót kiemelt csapatként hazai pályán játszhatja). Így az együttes legalább négy napot pihenhet az FA-kupában lejátszott találkozó és a BL-rangadó között.

Az európai kupasorozatban még nem tudni, melyik csapat lesz a Vörösök ellenfele, de az biztos, hogy a Galatasaray, a Juventus, a Club Brugge és Atlético Madrid közül kerül ki a rivális.

Ami a további márciusi meccseket illeti, a Tottenham és a Brighton is vár még Arne Slot együttesére a bajnokságban, a PL-címvédő sűrű menetrend elé néz tavasszal.

