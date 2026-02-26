Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Itt az orosz válasz a Barátság kőolajvezeték körüli ukrán zsarolóakcióra

Fontos

Elon Musk Orbán Viktort támogatja – keményen odaszólt Brüsszelnek

Link másolása
Vágólapra másolva!
Anton Nedyalkov állandó főszereplője a Ferencváros elleni összecsapásoknak. A bolgár Ludogorec 32 éves csapatkapitánya ugyanis a kilencedik tétmérkőzésére készül a magyar címvédő ellen, az előzményeket átnézve pedig kimondható, hogy ebben a párharcban eddig csak kevés siker érte.

A Ferencváros csütörtök este a bolgár Ludogorecet fogadja a labdarúgó Európa-liga rájátszásának visszavágóján, amely során a tét nyolcaddöntőbe jutás. A magyar bajnok a 2025-2026-os idény során már az ötödik alkalommal lép pályára a bolgárok ellen, ez pedig rekordnak számít, az egygólos hátrány pedig közel sem tűnik megoldhatatlan feladatnak.

Razgrad, 2026. február 19. Bamidele Yusuf, a Ferencváros (j), valamint Almeida Dinis (b) és Anton Nedyalkov, a bolgár Ludogorec játékosa a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjébe jutásért játszott PFK Ludogorec Razgrad - Ferencvárosi TC mérkőzésen a razgradi Ludogorec Arénában 2026. február 19-én. A Ludogorec 2-1-re győzött. MTI/Czeglédi Zsolt
A Ludogorec csapatkapitánya, Anton Nedyalkov próbál szerelni
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Ludogorec csapatkapitánya veteránnak számít a Fradi ellen

Ahogyan arra a sportal.bg is felhívta a figyelmet, Anton Nedyalkov csapatkapitány jelenti az állandóságot a két csapat közelmúltbeli mérkőzésein. A 32 éves balhátvéd eddig nyolc tétmérkőzésen szerepelt a Fradi ellen, a mérlege pedig mindössze két-két győzelem és döntetlen, a többi vereség. Érdekesség, hogy az utóbbi években két felkészülési mérkőzést is játszottak a csapatok, azonban Nedyalkov ezeket kihagyta.

A csütörtök esti találkozó lesz a csapatkapitány kilencedik Ferencváros elleni találkozója, és az említett portál szerint minden esélye megvan arra, hogy Per-Mathias Högmo a kezdőcsapatba jelölje. Egyedül Dibusz Dénes tudja felvenni a versenyt a bolgárral, a Fradi kapusának jelenleg hét mérkőzése van a párosításban, ám sérülés miatt nem állhat majd Robbie Keane rendelkezésére.

A párharc egygólos bolgár előnyből folytatódik, hiszen az odavágón hiába egyenlített gyorsan a Fradi, a Ludogorec ismét vezetést szerzett, és ezt meg is tartotta a lefújásig.

  • További cikkeink

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!