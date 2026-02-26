A Ferencváros csütörtök este a bolgár Ludogorecet fogadja a labdarúgó Európa-liga rájátszásának visszavágóján, amely során a tét nyolcaddöntőbe jutás. A magyar bajnok a 2025-2026-os idény során már az ötödik alkalommal lép pályára a bolgárok ellen, ez pedig rekordnak számít, az egygólos hátrány pedig közel sem tűnik megoldhatatlan feladatnak.

A Ludogorec csapatkapitánya, Anton Nedyalkov próbál szerelni

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Ludogorec csapatkapitánya veteránnak számít a Fradi ellen

Ahogyan arra a sportal.bg is felhívta a figyelmet, Anton Nedyalkov csapatkapitány jelenti az állandóságot a két csapat közelmúltbeli mérkőzésein. A 32 éves balhátvéd eddig nyolc tétmérkőzésen szerepelt a Fradi ellen, a mérlege pedig mindössze két-két győzelem és döntetlen, a többi vereség. Érdekesség, hogy az utóbbi években két felkészülési mérkőzést is játszottak a csapatok, azonban Nedyalkov ezeket kihagyta.

A csütörtök esti találkozó lesz a csapatkapitány kilencedik Ferencváros elleni találkozója, és az említett portál szerint minden esélye megvan arra, hogy Per-Mathias Högmo a kezdőcsapatba jelölje. Egyedül Dibusz Dénes tudja felvenni a versenyt a bolgárral, a Fradi kapusának jelenleg hét mérkőzése van a párosításban, ám sérülés miatt nem állhat majd Robbie Keane rendelkezésére.

A párharc egygólos bolgár előnyből folytatódik, hiszen az odavágón hiába egyenlített gyorsan a Fradi, a Ludogorec ismét vezetést szerzett, és ezt meg is tartotta a lefújásig.