Sokan már-már temetik, mások szerint viszont csak Arne Slot rendszerének következménye, hogy idén ilyen szerepbe került a világbajnok középpályás. Alexis Mac Allister idén tényleg nem az a játékos, aki tavaly uralta a meccsek ritmusát: kevesebb a döntő passz, a Nottingham elleni meccsig eltűntek a látványos gólok, és néha mintha egy ütemmel később érkezne a kritikus szituációkba. De vajon valóban visszaesett, vagy egyszerűen más feladatot kapott?

A Manchester City elleni 2–1-es vereség után felerősödtek a kritikák. Mac Allister benne volt mindkét késői gól előtti jelenetben: az egyenlítésnél nem zárt elég határozottan, a másodiknál pedig társával együtt engedte, hogy az ellenfél játékosa üresen fusson be a tizenhatoson belülre. Ezek azok a hibák, amelyek tavaly szinte nem léteztek a játékában.

Mac Allister és Szoboszlai jól megértik egymást a pályán Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP
Mac Allister és Szoboszlai jól megértik egymást a pályán
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Pedig alig egy éve még Arne Slot is azt mondta róla: „Amikor Maccára gondolok, nem tudok gyenge teljesítményt felidézni tőle. Olyan fontos nekünk védekezésben is, és mindig ott van, amikor igazán szükség van rá.”

Most viszont mintha épp ezekben a kulcspillanatokban csúszna hiba a rendszerbe.

A számok szerint is visszaesett Mac Allister

Az Athletic február eleji elemzése szerint Mac Allister idén kevesebb labdát szerez vissza meccsenként (a tavalyi 5 feletti átlag 3,5 körülire csökkent). Bár a meccsenkénti átlaga némileg romlott, a szezonban eddig bemutatott 31 szerelése és 12 labdaszerzése azt jelzi: a védekező munka oroszlánrészét továbbra is ő végzi.

Elöl sem olyan éles: tavaly meccsenként átlagosan több mint 1,5 helyzetet alakított ki, idén ez az érték 1 alá csúszott. A tizenhatosba játszott passzai szinte megfeleződtek, és a Premier League-ben az első gólja is későn érkezett. Ez már nem puszta benyomás – ez trend.

Ugyanakkor ugyanebben az elemzésben szerepel az is, hogy a futómennyisége gyakorlatilag változatlan: átlagosan közel 11 kilométert fut meccsenként, és a sprintjeinek száma sem csökkent.

Vagyis nem arról van szó, hogy ne dolgozna. Inkább arról, hogy a munkája kevésbé látványos és kevésbé döntő.

Terhelés és szerepkör – a láthatatlan háttér

Mac Allister négy éve szinte folyamatos terhelés alatt van. Világbajnokság, Copa América, hosszú dél-amerikai utazások – a naptár nem kímélte. Ő maga is utalt rá még ősszel:

„Őszintén szólva, régóta nem éreztem magam igazán jól, de mentálisan és fizikailag most rendben vagyok. Csak meg kell mutatnom.”

A válogatottban a világ legjobbjával, Messivel teszi a dolgát Mac Allister Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
A válogatottban a világ legjobbjával, Messivel teszi a dolgát Mac Allister
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A kérdés az, hogy ez mennyire forma, és mennyire szerepkör. Bal oldali belső középpályásként egyszerre kell mélyen építkeznie, lezárnia a passzsávokat, presszingelnie és időben érkeznie a boxba. Ez a pálya egyik legösszetettebb posztja. Ha egy ütemmel késel, már látszik. Ha jól csinálod, gyakran észre sem veszik.

Nottingham: jelzés a hajrá előtt

A Nottingham Forest elleni 97. percben szerzett győztes gólja nem old meg mindent. Egy lepattanó értékesítése nem tünteti el a statisztikai visszaesést.

De üzenet arról, hogy a döntő pillanatban még mindig képes jó helyen lenni. Hogy a koncentráció és az ösztön nem tűnt el. Hogy a tavalyi bajnokcsapat egyik kulcsembere nem felejtett el futballozni.

A valódi kérdés most már nem az, hogy van-e visszaesés – mert van. Hanem az, hogy ez egy hosszú lejtmenet kezdete, vagy csak egy hullámvölgy egy túlterhelt, szerepkörében finoman átalakított játékos pályáján.

Liverpoolnak az utóbbiban kell bíznia. Mert ha a legjobb Mac Allister tér vissza a szezon hajrájára, az nem csak egyéni feltámadás lenne – hanem taktikai stabilitás is a Vörösök számára.

