Szombaton Izrael az Egyesült Államokkal közösen katonai támadást indított Irán ellen – légicsapások és robbanások hangjai hallatszottak Teheránban és több iráni városban. Izraelben és Iránban is játszik magyar labdarúgó, akiknek a helyzete bizonytalanná vált az izraeli légicsapások után.
Bizonytalan helyzetben az Iránban és Izraelben játszó magyar focisták
Koszta Márk az izraeli első osztályban szereplő Hapoel Petah Tikva csapatában játszik szeptember óta, míg a négyszeres magyar válogatott Gera Dániel bő egy hónapja igazolt az iráni élvonalban szereplő Perszepolisz együtteséhez. A két játékos ügyeit képviselő Ivan Rados a Nemzeti Sportnak nyilatkozva elmondta, nincs pánik, de a helyzet bizonytalan.
Koszta Márk a Hapoel Petah Tikvával holnap léphetne pályára a bajnokságban a Hapoel Tel-Aviv elleni hazai meccsen, egyelőre kérdéses, hogy a mérkőzést megrendezik-e, mindenesetre a csapat mai edzése elmarad. Gera Dániel egy teheráni szállodában várja a híreket, egyelőre arról kapott tájékoztatást, hogy az Iránt érő támadások kizárólag katonai célpontokra irányultak
– mondta Rados.
Gera csapata, a Perszepolisz szombaton lépett volna pályára az eredeti tervek szerint. A magyar játékos, aki télen igazolt Iránba, nem tartott a kerettel, ugyanis sárga lapjai miatt eltiltását tölti a Zob Ahan elleni bajnokin.
Koszta Márk szeptember óta focizik az izraeli bajnokságban, 19 bajnokin nyolc gólja és egy gólpassza van.