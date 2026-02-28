Szombaton Izrael az Egyesült Államokkal közösen katonai támadást indított Irán ellen – légicsapások és robbanások hangjai hallatszottak Teheránban és több iráni városban. Izraelben és Iránban is játszik magyar labdarúgó, akiknek a helyzete bizonytalanná vált az izraeli légicsapások után.

A magyar válogatott Gera Dániel egy teheráni szállodában várja a híreket

Fotó: MARCEL VAN DORST / NurPhoto

Bizonytalan helyzetben az Iránban és Izraelben játszó magyar focisták

Koszta Márk az izraeli első osztályban szereplő Hapoel Petah Tikva csapatában játszik szeptember óta, míg a négyszeres magyar válogatott Gera Dániel bő egy hónapja igazolt az iráni élvonalban szereplő Perszepolisz együtteséhez. A két játékos ügyeit képviselő Ivan Rados a Nemzeti Sportnak nyilatkozva elmondta, nincs pánik, de a helyzet bizonytalan.

Koszta Márk a Hapoel Petah Tikvával holnap léphetne pályára a bajnokságban a Hapoel Tel-Aviv elleni hazai meccsen, egyelőre kérdéses, hogy a mérkőzést megrendezik-e, mindenesetre a csapat mai edzése elmarad. Gera Dániel egy teheráni szállodában várja a híreket, egyelőre arról kapott tájékoztatást, hogy az Iránt érő támadások kizárólag katonai célpontokra irányultak

– mondta Rados.

Gera csapata, a Perszepolisz szombaton lépett volna pályára az eredeti tervek szerint. A magyar játékos, aki télen igazolt Iránba, nem tartott a kerettel, ugyanis sárga lapjai miatt eltiltását tölti a Zob Ahan elleni bajnokin.

Koszta Márk szeptember óta focizik az izraeli bajnokságban, 19 bajnokin nyolc gólja és egy gólpassza van.