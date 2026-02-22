A ciprusi labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában a Pafosz hazai pályán játszott 0-0-s döntetlent a Kiss Tamást foglalkoztató Anorthoszisz együttesével. A kétszeres magyar válogatott támadó kezdőként lépett pályára, azonban a 77. percben egy súlyosnak tűnő sérülés miatt le kellett cserélni.
A találkozó 68. percében egy felszabadítórúgást követően Kiss Tamás startolt rá a hosszú labdára, azonban a Pafosz kapusa, a borzalmas ütemben kimozduló Jay Gorter lendületből letarolta a kétszeres magyar válogatott támadót.
Az eset után a holland kapus azonnal piros lapot kapott, Kiss Tamást pedig hosszú perceken át ápolták a pályán.
Nyakmerevítőt kapott a magyar válogatott focista
Az eset után mindkét csapat orvosi stábja próbált segíteni a 25 éves támadónak, aki végül nyakmerevítőt kapott, majd mentőautóval kórházba szállították.
A ciprusi Cablenet közvetítése szerint Kiss Tamás eszméleténél volt, és az elsődleges diagnózis szerint a járomcsontjával lehet probléma.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!