Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A ciprusi labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában a Pafosz hazai pályán játszott 0-0-s döntetlent a Kiss Tamást foglalkoztató Anorthoszisz együttesével. A kétszeres magyar válogatott támadó kezdőként lépett pályára, azonban a 77. percben egy súlyosnak tűnő sérülés miatt le kellett cserélni.

A találkozó 68. percében egy felszabadítórúgást követően Kiss Tamás startolt rá a hosszú labdára, azonban a Pafosz kapusa, a borzalmas ütemben kimozduló Jay Gorter lendületből letarolta a kétszeres magyar válogatott támadót. 

A Pafosz kapus letarolta a magyar válogatott támadót
A Pafosz kapus letarolta a magyar válogatott támadót
Fotó: Cablenet Cyprus/YouTube

Az eset után a holland kapus azonnal piros lapot kapott, Kiss Tamást pedig hosszú perceken át ápolták a pályán. 

Nyakmerevítőt kapott a magyar válogatott focista

Az eset után mindkét csapat orvosi stábja próbált segíteni a 25 éves támadónak, aki végül nyakmerevítőt kapott, majd mentőautóval kórházba szállították. 

A ciprusi Cablenet közvetítése szerint Kiss Tamás eszméleténél volt, és az elsődleges diagnózis szerint a járomcsontjával lehet probléma. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!