A találkozó 68. percében egy felszabadítórúgást követően Kiss Tamás startolt rá a hosszú labdára, azonban a Pafosz kapusa, a borzalmas ütemben kimozduló Jay Gorter lendületből letarolta a kétszeres magyar válogatott támadót.

Fotó: Cablenet Cyprus/YouTube

Az eset után a holland kapus azonnal piros lapot kapott, Kiss Tamást pedig hosszú perceken át ápolták a pályán.

Az eset után mindkét csapat orvosi stábja próbált segíteni a 25 éves támadónak, aki végül nyakmerevítőt kapott, majd mentőautóval kórházba szállították.

A ciprusi Cablenet közvetítése szerint Kiss Tamás eszméleténél volt, és az elsődleges diagnózis szerint a járomcsontjával lehet probléma.