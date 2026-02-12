Miután a magyar válogatott tavaly tavasszal oda-vissza kikapott Törökországtól a Nemzetek Ligája A-csoportjáért zajló osztályozón, így kiesett a B divízióba. A csütörtöki brüsszeli sorsoláson Marco Rossi együttesét az első kalapból húzták ki, vagyis papíron gyengébb ellenfeleket kapott.
Felemás nehézségű csoportban a magyar válogatott
Az A, B és C ligákban 16-16 csapat kapott helyet, ezeken belül négy csoportban, a D ligánál viszont mindössze hat ország válogatottját osztották két csoportra. Elsőként a D, majd a C-liga csapatait sorsolták, utána következett a magyar labdarúgó-válogatott ligája.
A mieinket érintő B divízió sorolásához az Arsenal és Inter legendája, Patrick Vieira érkezett a pódiumra. A világ- és Európa-bajnok egykori francia középpályás második nekifutásra emelte ki Magyarország nevét tartalmazó golyót, ezzel eldőlt, hogy Marco Rossi válogatottja a B divízió 2. csoportjában szerepel majd.
A háromszoros Premier League-bajnok első ellenfélként a Ukrajnát húzta ki, majd ezt fokozta azzal, hogy az előző Eb egyik meglepetéscsapatának nevét tartalmazó cetlit mutatta a kamerába, vagyis Georgia csapatával is összecsap majd a magyar válogatott. A francia klasszis végül Észak-Írországot sorsolta a magyarok mellé negyedik ellenfélnek, ezzel pedig kijelenthető, hogy Marco Rossi együttesének reális esélyei lehetnek a visszajutásra.
A lebonyolítást illetően jelentős változás, hogy a szeptemberi és októberi válogatott szünetet összevonják, így szeptember végétől október elejéig az érintett csapatok négy-négy mérkőzést játszanak. A kétmeccses novemberi időszak viszont változatlanul megmarad.
Az A divízióban a négy csoportgyőztes a négy csoportmásodikkal találkozik jövő tavasszal az oda-visszavágós negyeddöntőben a négyes fináléba kerülésért. A harmadik helyezettek osztályozót játszanak a másodosztályt jelentő B divízió csoportmásodikjaival, míg az élvonal negyedik, utolsó helyezettjei kiesnek. Amennyiben Marco Rossi csapata megnyeri a csoportját, úgy biztosan teljesíti elsődleges célját, vagyis automatikusan visszakerül a legjobbak közé.
A Nemzetek Ligája csoportbeosztásai:
A divízió:
1. csoport: Franciaország, Olaszország, Belgium, Törökország
2. csoport: Németország, Hollandia, Szerbia, Görögország
3. csoport: Spanyolország, Horvátország, Anglia, Csehország
4. csoport: Portugália, Dánia, Norvégia, Wales
B divízió:
1. csoport: Skócia, Svájc, Szlovénia, Észak-Macedónia
2. csoport: MAGYARORSZÁG, Ukrajna, Georgia, Észak-Írország
3. csoport: Izrael, Ausztria, Írország, Koszovó
4. csoport: Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, Románia, Svédország
C divízió:
1. csoport: Albánia, Finnország, Fehéroroszország, San Marino
2. csoport: Montenegró, Örményország, Ciprus, Gibraltár/Lettország
3. csoport: Kazahsztán, Szlovákia, Feröer-szigetek, Moldova
4. csoport: Izland, Bulgária, Észtország, Málta/Luxemburg
D divízió:
1. csoport: Gibraltár/Lettország, Málta/Luxemburg, Andorra
2. csoport: Litvánia, Azerbajdzsán, Liechtenstein
