Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a sorsolás után óvatosan értékelt: a B liga nem olyan erős, mint az A liga volt, de mindhárom ellenfél komoly feladat, ezért elsődlegesen a válogatottnak a saját fejlődésére kell koncentrálnia.
Ukrajna: Rebrovék ellen lesz a legnehezebb
A csoport rangadóit egyértelműen Ukrajna ellen vívjuk: a FIFA-világranglista legutóbbi (2026. január 19-i) frissítése alapján Ukrajna a 30., Magyarország a 41. helyen áll. A közös múltunk 1992-ig nyúlik vissza, és eddig hibátlan a mérlegünk.
A felek az első hivatalos meccsüket Ungváron játszották, ahol 3–1-es győzelmet arattunk Kiprich József duplájával és Sallói István góljával. Még abban az évben Nyíregyházán is nyertünk 2–1-re: akkor a magyar gólokat Kovács Kálmán és Nagy Tibor szerezték. Így az örökmérleg: 2 meccs, 2 magyar győzelem.
A párharc külön érdekessége az ukránok szövetségi kapitánya, Szerhij Rebrov, aki korábbi ferencvárosi munkája miatt jól ismeri a hazai közeget: a zöld-fehéreket egészen a BL-főtábláig repítette. A keretükben több európai topligás futballista szerepel: a Chelsea-t erősítő Mihajlo Mudrik kiemelkedő sebessége miatt veszélyes, a támadósorban pedig az AS Roma csatára, Artem Dovbik jelenthet veszélyt.
Rebrov csapata a vb-selejtezőcsoportjában a második helyet szerezte meg, így idén márciusban pótselejtezőn dől el, ott lehet-e a nyári, tengerentúli világbajnokságon. Márciusban Görögország lesz Ukrajna ellenfele az elődöntőben, majd siker esetén a Lengyelország–Wales győztese ellen lehet kiharcolni a kijutást.
„Kvaradona” és az NB I-es különítmény
A csoport sötét lova Georgia, amely a FIFA-ranglistán a legutóbbi frissítés szerint a 73. helyen áll. A 2024-es Európa-bajnokságon már megmutatták, hogy szervezett játékkal bárkire veszélyesek lehetnek. A csapat legismertebb alakja Hvicsa Kvarachelia, a Paris Saint-Germain támadója, akit Nápolyban Maradona után szabadon átneveztek „Kvaradonának”.
A grúzok számára a Nemzetek Ligája lesz az év fő eseménye, mivel a vb-selejtezőkön nem sikerült kiharcolniuk a pótselejtezőt.
Míg a többiek márciusban sorsdöntő meccseket vívnak, a pihentebb Willy Sagnol-csapat minden erejével az NL-re fókuszál, hogy bizonyítsák: az Eb-szereplésük nem egyszeri csoda volt.
A szövetségi kapitányuk a francia vb-ezüstérmes legenda, aki a Monacóval és a Bayern Münchennel is parádés sikereket ért el labdarúgóként.
Eddigi legszebb emlékünk a grúzok ellen egy 2001-es vb-selejtező: Budapesten 4–1-re győztünk Mátyus János, Sebők Vilmos és Korsós Attila (2) góljaival. A párharcnak külön pikantériát adhat, hogy a grúz keretben több olyan játékos is szerepel vagy szerepelt, aki korábban a magyar bajnokságban futballozott: Budu Zivzivadze (korábban Újpest és Fehérvár) és Lasa Dvali (korábban Ferencváros) is jól ismeri a magyarországi környezetet.
Észak-Írország: tanulni kell a „dugóhúzós” betliből
Bár az északírek a FIFA-ranglista legutóbbi frissítése szerint a 69. helyen állnak, ellenük van az egyik legfájóbb emlékünk: a 2016-os Európa-bajnokság selejtezősorozatának 2014-es budapesti nyitányán Priskin Tamás góljával még vezettünk, de a végén 2–1-re kikaptunk. A vereség után röviddel (alig két héttel később) a Pintér Attila vezette szakvezetést az MLSZ felmentette. Bár a válogatott végül óriási feltámadással kijutott a franciaországi Eb-re, az a pofon azóta is intő jel.
Korábban több sikeres csatát is vívtunk ellenük: 1988-ban Vincze István góljával nyertünk (1–0), 1989-ben pedig Kovács Kálmán és Bognár György találataival győztünk Belfastban (2–1). 2008-ban egy barátságos meccsen Torghelle Sándor és Gera Zoltán góljai hozták meg a 2–0-s sikert, legutóbb pedig 2022-ben Sallai Roland döntött (1–0) a javunkra.
Az északírek fizikai, brusztolós stílusa sokszor kellemetlen tud lenni, de a múltbeli eredmények önbizalmat adhatnak.
Az északíreké az NL-csoport meglepetéscsapata, amely masszív védekezéssel elérte a vb-pótselejtezőt. Márciusban előbb Izlandon kell túljutniuk, majd a Törökország–Ausztria páros egyikével meccselhetnek a vb-helyért. Egy szervezett, éles versenyritmusban lévő válogatottal találkozunk, amely a belfasti Windsor Parkban bárkire veszélyes lehet.
A magyar válogatott esélyei
A ranglista alapján Ukrajna tűnik a legerősebb ellenfélnek, de a csoportelsőség kulcsa a „kötelező” meccsek stabil lehozása lehet Georgia és Észak-Írország ellen, és az, hogy Ukrajna ellen is sikerüljön bravúrt elérni. Ha ez összejön, reális cél a csoport megnyerése és a visszajutás az A ligába.