Brüsszelben eldőlt. A magyar válogatott Ukrajnával, Georgiával és Észak-Írországgal került egy csoportba a Nemzetek Ligája B-ligájában. A cél nem lehet más: megnyerni a négyest és visszajutni az elitbe, azaz az A ligába. A csoportelsőség feljutást ér, így Magyarország számára adott a képlet: stabil teljesítmény kell a „kötelezőkön”, és pontszerzés a legerősebb rivális ellen.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a sorsolás után óvatosan értékelt: a B liga nem olyan erős, mint az A liga volt, de mindhárom ellenfél komoly feladat, ezért elsődlegesen a válogatottnak a saját fejlődésére kell koncentrálnia.

A sikertelen vb-selejtező után most az NL-ben bizonyíthat a magyar válogatott Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto
A sikertelen vb-selejtező után most az NL-ben bizonyíthat a magyar válogatott
Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Ukrajna: Rebrovék ellen lesz a legnehezebb

A csoport rangadóit egyértelműen Ukrajna ellen vívjuk: a FIFA-világranglista legutóbbi (2026. január 19-i) frissítése alapján Ukrajna a 30., Magyarország a 41. helyen áll. A közös múltunk 1992-ig nyúlik vissza, és eddig hibátlan a mérlegünk.

A felek az első hivatalos meccsüket Ungváron játszották, ahol 3–1-es győzelmet arattunk Kiprich József duplájával és Sallói István góljával. Még abban az évben Nyíregyházán is nyertünk 2–1-re: akkor a magyar gólokat Kovács Kálmán és Nagy Tibor szerezték. Így az örökmérleg: 2 meccs, 2 magyar győzelem.

Ukraine's coach Serguey Rebrov attends a training session on the eve of the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group D football match between Ukraine and France, on September 4, 2025 in Wroclaw. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Szerhij Rebrov a Fradival sikert sikerre halmozott, ezúttal az ukránokkal igyekszik kivívni a vb-részvételt
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A párharc külön érdekessége az ukránok szövetségi kapitánya, Szerhij Rebrov, aki korábbi ferencvárosi munkája miatt jól ismeri a hazai közeget: a zöld-fehéreket egészen a BL-főtábláig repítette. A keretükben több európai topligás futballista szerepel: a Chelsea-t erősítő Mihajlo Mudrik kiemelkedő sebessége miatt veszélyes, a támadósorban pedig az AS Roma csatára, Artem Dovbik jelenthet veszélyt.

Rebrov csapata a vb-selejtezőcsoportjában a második helyet szerezte meg, így idén márciusban pótselejtezőn dől el, ott lehet-e a nyári, tengerentúli világbajnokságon. Márciusban Görögország lesz Ukrajna ellenfele az elődöntőben, majd siker esetén a Lengyelország–Wales győztese ellen lehet kiharcolni a kijutást.

„Kvaradona” és az NB I-es különítmény

A csoport sötét lova Georgia, amely a FIFA-ranglistán a legutóbbi frissítés szerint a 73. helyen áll. A 2024-es Európa-bajnokságon már megmutatták, hogy szervezett játékkal bárkire veszélyesek lehetnek. A csapat legismertebb alakja Hvicsa Kvarachelia, a Paris Saint-Germain támadója, akit Nápolyban Maradona után szabadon átneveztek „Kvaradonának”.

Khvicha Kvaratskhelia left winger of PSG and Georgia shooting to goal and scored during FIFA Intercontinental Cup 2025 Final match between Paris Saint-Germain FC and Flamengo at Ahmad Bin Ali Stadium on December 17, 2025 in Doha, Qatar. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A PSG és a grúz válogatott legnagyobb sztárja Kvarachelia
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A grúzok számára a Nemzetek Ligája lesz az év fő eseménye, mivel a vb-selejtezőkön nem sikerült kiharcolniuk a pótselejtezőt.

Míg a többiek márciusban sorsdöntő meccseket vívnak, a pihentebb Willy Sagnol-csapat minden erejével az NL-re fókuszál, hogy bizonyítsák: az Eb-szereplésük nem egyszeri csoda volt.

A szövetségi kapitányuk a francia vb-ezüstérmes legenda, aki a Monacóval és a Bayern Münchennel is parádés sikereket ért el labdarúgóként.

Eddigi legszebb emlékünk a grúzok ellen  egy 2001-es vb-selejtező: Budapesten 4–1-re győztünk Mátyus János, Sebők Vilmos és Korsós Attila (2) góljaival. A párharcnak külön pikantériát adhat, hogy a grúz keretben több olyan játékos is szerepel vagy szerepelt, aki korábban a magyar bajnokságban futballozott: Budu Zivzivadze (korábban Újpest és Fehérvár) és Lasa Dvali (korábban Ferencváros) is jól ismeri a magyarországi környezetet.

Észak-Írország: tanulni kell a „dugóhúzós” betliből

Bár az északírek a FIFA-ranglista legutóbbi frissítése szerint a 69. helyen állnak, ellenük van az egyik legfájóbb emlékünk: a 2016-os Európa-bajnokság selejtezősorozatának 2014-es budapesti nyitányán Priskin Tamás góljával még vezettünk, de a végén 2–1-re kikaptunk. A vereség után röviddel (alig két héttel később) a Pintér Attila vezette szakvezetést az MLSZ felmentette. Bár a válogatott végül óriási feltámadással kijutott a franciaországi Eb-re, az a pofon azóta is intő jel.

Northern Ireland's striker Billy McKay (C) shoots during a qualification match for EURO 2016 between Hungary and Northern Ireland on September 7, 2014 at the new Groupama stadium of Budapest. Northern Ireland won 1-2. AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Az írek 0-1-ről fordítottak a mieink ellen
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Korábban több sikeres csatát is vívtunk ellenük: 1988-ban Vincze István góljával nyertünk (1–0), 1989-ben pedig Kovács Kálmán és Bognár György találataival győztünk Belfastban (2–1). 2008-ban egy barátságos meccsen Torghelle Sándor és Gera Zoltán góljai hozták meg a 2–0-s sikert, legutóbb pedig 2022-ben Sallai Roland döntött (1–0) a javunkra.

Az északírek fizikai, brusztolós stílusa sokszor kellemetlen tud lenni, de a múltbeli eredmények önbizalmat adhatnak.

Hungary's head coach Attila Pinter gestures during the UEFA Euro 2016 Group F qualifying match of Hungary vs Northern Ireland on September 7, 2014 in Budapest. AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Pintér Attilának nincsenek jó emlékei az északírekről
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az északíreké az NL-csoport meglepetéscsapata, amely masszív védekezéssel elérte a vb-pótselejtezőt. Márciusban előbb Izlandon kell túljutniuk, majd a Törökország–Ausztria páros egyikével meccselhetnek a vb-helyért. Egy szervezett, éles versenyritmusban lévő válogatottal találkozunk, amely a belfasti Windsor Parkban bárkire veszélyes lehet.

A magyar válogatott esélyei

A ranglista alapján Ukrajna tűnik a legerősebb ellenfélnek, de a csoportelsőség kulcsa a „kötelező” meccsek stabil lehozása lehet Georgia és Észak-Írország ellen, és az, hogy Ukrajna ellen is sikerüljön bravúrt elérni. Ha ez összejön, reális cél a csoport megnyerése és a visszajutás az A ligába.

