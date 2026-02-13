Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a sorsolás után óvatosan értékelt: a B liga nem olyan erős, mint az A liga volt, de mindhárom ellenfél komoly feladat, ezért elsődlegesen a válogatottnak a saját fejlődésére kell koncentrálnia.

A sikertelen vb-selejtező után most az NL-ben bizonyíthat a magyar válogatott

Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Ukrajna: Rebrovék ellen lesz a legnehezebb

A csoport rangadóit egyértelműen Ukrajna ellen vívjuk: a FIFA-világranglista legutóbbi (2026. január 19-i) frissítése alapján Ukrajna a 30., Magyarország a 41. helyen áll. A közös múltunk 1992-ig nyúlik vissza, és eddig hibátlan a mérlegünk.

A felek az első hivatalos meccsüket Ungváron játszották, ahol 3–1-es győzelmet arattunk Kiprich József duplájával és Sallói István góljával. Még abban az évben Nyíregyházán is nyertünk 2–1-re: akkor a magyar gólokat Kovács Kálmán és Nagy Tibor szerezték. Így az örökmérleg: 2 meccs, 2 magyar győzelem.

Szerhij Rebrov a Fradival sikert sikerre halmozott, ezúttal az ukránokkal igyekszik kivívni a vb-részvételt

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A párharc külön érdekessége az ukránok szövetségi kapitánya, Szerhij Rebrov, aki korábbi ferencvárosi munkája miatt jól ismeri a hazai közeget: a zöld-fehéreket egészen a BL-főtábláig repítette. A keretükben több európai topligás futballista szerepel: a Chelsea-t erősítő Mihajlo Mudrik kiemelkedő sebessége miatt veszélyes, a támadósorban pedig az AS Roma csatára, Artem Dovbik jelenthet veszélyt.

Rebrov csapata a vb-selejtezőcsoportjában a második helyet szerezte meg, így idén márciusban pótselejtezőn dől el, ott lehet-e a nyári, tengerentúli világbajnokságon. Márciusban Görögország lesz Ukrajna ellenfele az elődöntőben, majd siker esetén a Lengyelország–Wales győztese ellen lehet kiharcolni a kijutást.

„Kvaradona” és az NB I-es különítmény

A csoport sötét lova Georgia, amely a FIFA-ranglistán a legutóbbi frissítés szerint a 73. helyen áll. A 2024-es Európa-bajnokságon már megmutatták, hogy szervezett játékkal bárkire veszélyesek lehetnek. A csapat legismertebb alakja Hvicsa Kvarachelia, a Paris Saint-Germain támadója, akit Nápolyban Maradona után szabadon átneveztek „Kvaradonának”.

A PSG és a grúz válogatott legnagyobb sztárja Kvarachelia

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

A grúzok számára a Nemzetek Ligája lesz az év fő eseménye, mivel a vb-selejtezőkön nem sikerült kiharcolniuk a pótselejtezőt.

Míg a többiek márciusban sorsdöntő meccseket vívnak, a pihentebb Willy Sagnol-csapat minden erejével az NL-re fókuszál, hogy bizonyítsák: az Eb-szereplésük nem egyszeri csoda volt.

A szövetségi kapitányuk a francia vb-ezüstérmes legenda, aki a Monacóval és a Bayern Münchennel is parádés sikereket ért el labdarúgóként.