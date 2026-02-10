Jelentős változást eszközölt a FIFA. A magyar válogatott négy meccset játszik ősszel a Nemzetek Ligájában, mert a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség összevonta a szeptemberi és októberi FIFA-időszakokat. Szeptember végén egy hosszabb válogatott időszak kezdődik, amely átnyúlik október első napjaira, így a csapatok 4-4 mérkőzést játszanak le.

Romániával is játszhat a Nemzetek Ligájában a magyar válogatott

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztőség

Romániát is kaphatja a magyar válogatott

Elsőként a D, majd a C-liga csapatait sorsolják, utána következik a magyar válogatott ligája. Először a B-liga 1. kalapjában szereplő csapatok kerülnek be a csoportjaikba: az elsőként kihúzott csapat a B-liga 1. csoportjába, a másodikként kihúzott a 2. csoportba és így tovább – írta a Magyar Labdarúgó-szövetség.

A magyar válogatott lehetséges ellenfelei: 2. kalap: Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria, Ukrajna

3. kalap: Szlovénia, Georgia, Írország, Románia,

4. kalap: Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország, Koszovó

A novemberi időszak nem változik, két meccset játszanak majd a válogatottak. A meccsek időpontjait a csütörtöki sorsolás után határozza meg az UEFA.

