Igaznak bizonyultak a korábbi sajtóhírek, az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban szereplő Toronto FC hivatalosan is megszerezte Sallói Dánielt, aki hosszú évekig a Sporting Kansas City-t erősítette. A 29 éves magyar válogatott játékos korábbi csapata kiemelte, hogy a kanadai klubtól akár egymillió dollárt is kaphat majd a csereüzlet keretében, amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek.

A négyszeres magyar válogatott Sallói Dániel Kanadába szerződött

Fotó: JAY BIGGERSTAFF / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A magyar válogatott támadó elköszönt a Sportingtól

„Több mint tizenegy évvel ezelőtt érkeztem Kansas Citybe Magyarországról azzal az álommal, hogy profi szinten futballozhassak, és a klub valóra váltotta ezt. Köszönök mindent a tulajdonosoknak, az edzőimnek, a csapattársaimnak, stábtagoknak és szurkolóknak. Életre szóló élményeket szereztem itt, megnyertük a US Open Kupát, MLS All-Star és válogatott játékos lettem, miközben a kedvenc stadionomban játszottam a legjobb szurkolók előtt” – idézte Sallóit a Sporting.

Thank you for everything, Daniel. Wishing you all the best 💙



📰: We’ve traded Daniel Salloi to Toronto FC in exchange for up to $1M in GAM. https://t.co/C2iX7ttvOR pic.twitter.com/mEVbUh1dbU — Sporting Kansas City (@SportingKC) February 20, 2026

Sallói először 2014-ben, Újpestről került az Egyesült Államokba, amikor a Kansas Academy szerződtette, majd egy rövidke visszatérés után 2016-ban leigazolta a Sporting Kansas City. Később két alkalommal is kölcsönadták a négyszeres magyar válogatott játékost, de 2017 óta folyamatosan a „varázslóknál” teljesített. Minden sorozatot figyelembe véve 286 alkalommal húzhatta magára a Kansas City mezét, s 67 találata mellett kiosztott 43 gólpasszt is.

Új csapata, a Toronto FC felejthető teljesítményt nyújtott az MLS legutóbbi kiírásában, a Keleti-csoportban 34 találkozó során mindössze hatszor aratott győzelmet, a rájátszás pedig nem jött össze. Az új idényt február 22-én, az FC Dallas ellen indítják a kanadaiak, Sallói akár már ezen meccsen bemutatkozhat.