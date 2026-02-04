A Manchester City védője, Marc Guehi nem játszhat a szerdai angol Ligakupa-elődöntő visszavágóján a Newcastle United ellen. A City a Szarkák elleni első meccses győzelme után szerződtette a 25 éves középhátvédet a Crystal Palace-tól január 19-én, de a játékosoknak előzetesen regisztrálniuk kell magukat, hogy részt vehessenek a négyes döntőben. Ha ez elmarad, akkor az adott focista nem léphet a sorozatban már pályára, ahol a döntőben az Arsenal várja az ellenfelét, miután az idegenbeli 3-2-es győzelmét követően otthon is 1-0-ra verte a Chelsea-t.

A Manchester City hátvédje nem léphet pályára a Newcastle ellen

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

A Manchester City nem regisztrálta a játékosát

Ha a City továbbjut, az angol válogatott játékos a március 22-i, vasárnapi Wembley-ben rendezendő döntőben sem léphet pályára. Ugyanakkor Antoine Semenyo, aki januárban csatlakozott a Cityhez a Bournemouthból, időben aláírt az első mérkőzésre, és gólt is szerzett a St James' Parkban 2-0-ra megnyert mérkőzésen.