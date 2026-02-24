Live
Magyar Péter teljesen megzavarodott, Orbán Viktor csapta le a magas labdát

Fontos

Atomfegyvereket kaphat Ukrajna? Minden eddiginél félelmetesebb fordulat jöhet

A Manchester United 1-0-ra nyert az Everton otthonában a labdarúgó Premier League 27. fordulójában. A liverpooli győzelem után azonban a Manchester Unitedet irányító Michael Carrick fiának egy félreértés miatt kellemetlen percekben volt része.

A Manchester United begyűjtötte a három pontot az Everton vendégeként az angol labdarúgó Premier League 27. fordulójában. A Vörös Ördögök küzdelmes meccsen Benjalin Sesko góljával 1-0-ra nyertek a liverpooli Hill Dickinson Stadionban, így a januárban kievezett Michael Carrick továbbra is veretlen a United edzőjeként.

Michael Carrickkel szárnyal a Manchester United
Michael Carrickkel szárnyal a Manchester United
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Carrick fiát majdnem kidobták a Manchester United meccse után

Michael Carrick fia, a 15 éves Jacey – aki jelenleg a manchesteriek U18-as csapatában játszik – hétfőn elutazott a Mersey-parti összecsapásra, hogy a helyszínen szurkoljon apja együttesének, ám a lefújás után kellemetlen élményben volt része.

A Manchester Evening News információi szerint az édesapjára váró ifjabbik Carrick a mérkőzés után a stadion egy olyan területén tartózkodott, ahová csak a csapatoknak szabad bemenni. Ekkor odalépett hozzá egy biztonsági őr, aki nem ismerte fel, így megkérdezte tőle, hogy van-e engedélye. A fiú erre azt válaszolta, hogy „Michael Carrickkel vagyok”. A válasz hallatán a biztonsági őr kissé zavarba jött, majd kitessékelte a tinédzsert. Végül a félreértés gyorsan megoldódott a korábbi angol középpályás gyereke pedig visszamehetett, hogy találkozhasson az apjával.

A Manchester United jelenleg a Bajnokok Ligája-indulást érő negyedik helyen áll a Premier League-ben, a hátránya azonban mindössze három pontra csökkent a dobogó legalsó fokát elfoglaló Aston Villa mögött.

