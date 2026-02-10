Kedd este lesz 493 napja, hogy a Vörös Ördögök képtelenek öt bajnoki megnyerni zsinórban. Frank Ilett, a Manchester United legismertebb szurkolója ugyanis akkor fogadta meg gyengélkedő csapatát látva, hogy addig olló nem érheti a haját, amíg az öt egymás utáni bajnoki siker nem lesz meg. Nos, egyrészt nem gondolta volna, hogy ennyi ideig kell várnia egyáltalán azért, hogy esélye legyen felkeresni egy fodrászt, másrészt nagyon örül Michael Carrick érkeztének, mert a fiatal, ízig-vérig manchesteri kötődésű szakember irányításával már négyszer nyert a csapat egymás után, és a bajnokságban a BL-helyet érő negyedik pozícióban várja a kedd esti folytatást a West Ham ellen.

Ha kedd este nyer a Manchester United, Frank Ilett megszabadulhat végre a hajkoronájától

Fotó: YouTube

A Manchester United hűséges szurkolója jótékony célra ajánlja fel a hajkoronáját

A Vörös Ördögöknek egyébként nem lesz egyszerű dolga, ugyanis a Kalapácsosok jó formában vannak, az elmúlt négy fordulóban három győzelmet arattak, míg egyetlen vereségüket a Chelsea otthonában szenvedték el (2-3). Így nem lesz egyszerű dolga Carrick csapatának, de Frank Ilett bízik abban, eljött számára a nagy nap.

Nagyon izgatott vagyok, hiszen régóta tart ez a fodrászmentes élet. Amikor megtettem a fogadalmamat, azt hittem, három-négy hónap múlva vége lesz az egésznek, ám immár 493 napja mem látott ollót a hajam. Sokkal tovább tartott, mint vártam, de most itt az esély arra, hogy meglegeyen az ötödik győzelem és végre levágathassam a hajam

– mondta a Marcának adott interjújában Frank Ilett.

A szurkoló elárulta, az volt a célja a fogadalmával, hogy megnevettesse az embereket, ám minden komolyra fordult. A csapat játékosai eddig nem keresték meg, igaz, azt hallotta, hogy tudnak a fogadalmáról. Kijelentette, még olyan pénzes ember sem jelentkezett nála, aki hajlandó lenne arra áldozni egy szabad szemmel jól látható összeget, hogy egy kedd esti esetleges United-siker esetén se menjen el fodrászhoz.

Kijelentette, ha meg kell szabadulnia a hajkoronájától, akkor azt jótékony célra ajánlja majd fel:

készítsenek parókát belőle rákos gyermekek számára.

Noha a fogadalma hírnevet hozott neki, mégis azt szeretné, ha mindez véget érne, mert imádja látni, amikor egy meccsen győz a kedvenc csapata.

A negyedik siker, a Tottenham ellen: