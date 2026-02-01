A Manchester United a második félidő elején már 2-0-ra vezetett, a gólokat a csapat brazil sztárjai, Casemiro és Matheus Cunha szerezték. Ekkor úgy tűnt, sima hazai győzelmet láthat az Old Trafford közönsége, ám a Fulham a hajrában visszajött a meccsbe, és a 91. percben kiegyenlített.
Újabb győzelem, feltámadt a Manchester United
A meccsnek ezzel még nem volt vége, mert az utolsó pillanatban jött az újabb csavar. A szlovén Benjamin Sesko a 94. percben fordulásból a bal felső sarokba bombázott, a vége 3-2 lett a United javára. A manchesteriek már hét bajnoki óta veretlenek, ilyen sorozatuk legutóbb négy évvel ezelőtt, 2022 februárjában volt – hívta fel rá a figyelmet az MTI.
Michael Carrick irányításával a csapat szárnyal,
mióta a klub korábbi középpályása ül a kispadon, az együttes a Manchester Cityt, az Arsenalt és a Fulhamet is legyőzte a Premier League-ben.
Premier League, 24. forduló:
Aston Villa-Brentford 0-1 (0-1)
Manchester United-Fulham 3-2 (1-0)
Nottingham Forest-Crystal Palace 1-1 (1-1)