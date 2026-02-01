A Manchester United a második félidő elején már 2-0-ra vezetett, a gólokat a csapat brazil sztárjai, Casemiro és Matheus Cunha szerezték. Ekkor úgy tűnt, sima hazai győzelmet láthat az Old Trafford közönsége, ám a Fulham a hajrában visszajött a meccsbe, és a 91. percben kiegyenlített.

Nem akármilyen fordulatokat tartogatott a Manchester United-Fulham meccs vége

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Újabb győzelem, feltámadt a Manchester United

A meccsnek ezzel még nem volt vége, mert az utolsó pillanatban jött az újabb csavar. A szlovén Benjamin Sesko a 94. percben fordulásból a bal felső sarokba bombázott, a vége 3-2 lett a United javára. A manchesteriek már hét bajnoki óta veretlenek, ilyen sorozatuk legutóbb négy évvel ezelőtt, 2022 februárjában volt – hívta fel rá a figyelmet az MTI.

Michael Carrick irányításával a csapat szárnyal,

mióta a klub korábbi középpályása ül a kispadon, az együttes a Manchester Cityt, az Arsenalt és a Fulhamet is legyőzte a Premier League-ben.

Michael Carrick has won three league games in a row in his first three matches. Rúben Amorim needed 37 league games to achieve the same. pic.twitter.com/oIJi79Ae8m — utdreport (@utdreport) February 1, 2026

Premier League, 24. forduló:

Aston Villa-Brentford 0-1 (0-1)

Manchester United-Fulham 3-2 (1-0)

Nottingham Forest-Crystal Palace 1-1 (1-1)