Gyilkossági kísérlet miatt letartóztatták az egykori futballistát. A 32 éves Patrick Lacey, aki megfordult többek között a Liverpool és a Manchester United együttesében is, egyike annak a négy támadónak, akit pénteken gyilkossági kísérlet miatt őrizetbe vettek.

A Liverpool és a Manchester United játékosa, a 32 éves Patrick Lacey egyike annak a négy embernek, akiket gyilkossági kísérlettel vádolnak egy férfi novemberi meglövése miatt Merseyside területén.

A rendőrség letartóztatta a Manchester United egykori játékosát
Fotó: Christopher Furlong/POOL/AFP

Egy húszas éveiben járó férfit november 28-án, pénteken lőttek meg egy lakóház felhajtóján Huyton városában. Az áldozatot súlyos lábsérülésekkel szállították kórházba.

Letartóztatták a Manchester United egykori játékosát

Mind a négy férfit gyilkossági kísérlettel, gyilkosságra irányuló összeesküvéssel, sörétes puska és lőszer birtoklásával életveszély okozásának szándékával, súlyos testi sértéssel, valamint súlyos testi sértés okozására irányuló összeesküvéssel vádolják.

„Ezeket az összehangolt házkutatásokat egy folyamatban lévő nyomozás részeként hajtottuk végre. Mind a négy férfi ma bíróság elé áll” – idézi a The Athletic Chris Clark felügyelőt. 

A munkánk folytatódik, ezért arra kérek mindenkit, aki eddig még nem jelentkezett, hogy tegye meg. Kérem, ne feltételezzék, hogy már rendelkezünk az információval. Csapatunk felméri a helyzetet, és megteszi a megfelelő lépéseket. Akár saját tapasztalatról, fedélzeti kamerás felvételről, térfigyelő kameráról, kapucsengő-kameráról vagy más felvételről van szó, jelentkezzenek” 

– tette hozzá a Merseyside-i rendőrség felügyelője. 

A gyanúsítottak péntek reggel megjelentek a liverpooli bíróságon, majd előzetes letartóztatásba helyezték őket az előkészítő tárgyalásig.

A 32 éves Lacey korábban a Manchester United és a Liverpool utánpótlás-akadémiáin nevelkedett, a 12 éves profi pályafutása során megfordult többek között az Altrincham, a Barrow, az Accrington Stanley és a Southport csapataiban.

Manchester United's English midfielder #61 Shea Lacey runs with the ball during the English Premier League football match between Burnley and Manchester United at Turf Moor in Burnley, north-west England on January 7, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Shea Lacey a Manchester United egyik legnagyobb tehetsége
Fotó: Oli Scarff/AFP

Lacey öccse, a 18 éves Shea szintén a Manchester United akadémiáján nevelkedett, az idei szezonban pedig már három alkalommal pályára is lépett az első csapatban.

 

