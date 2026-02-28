A 26 éves középhátvéd a tavaly november végén rendezett Crystal Palace elleni mérkőzés óta nem lépett pályára a Manchester Unitedban. Michael Carrick elmondása szerint a holland játékos hátproblémával küzd.

Matthijs de Ligt november óta nem lépett pályára a Manchester Unitedban

Fotó: Ben Stansall/AFP

De Ligt a szezon első 13 bajnoki mérkőzését végigjátszotta a Unitedban, azóta azonban három hónapot volt kénytelen kihagyni.

A Manchester United kulcsembere továbbra sem játszhat

Michael Carricket január 13-án nevezték ki a Manchester United ideiglenes edzőjének, így az angol szakember még egy meccsen sem számíthatott a holland játékosra.

Matthijsnek hátproblémája van, amelynek a javulása kissé lassabban halad. Dolgozunk rajta, jó irányba halad, de még egy kicsit le van maradva. A visszatérésének időpontja? Az ilyen jellegű hátsérülések esetében nehéz pontos időkeretet meghatározni. De határozottan javul az állapota”

– mondta az angol szakember.

Michael Carrick irányításával remekel a Manchester United

Fotó: Darren Staples/AFP

De Ligt visszatérésére tehát még várni kell, azonban az angol válogatott Mason Mountról már sokkal biztatóbb híreket közölt a Manchester United edzője.

„Mason már füvön edz, hamarosan ismét a csapat rendelkezésére állhat. Türelmesnek kellett lennünk vele. Kiváló játékos, ezért vigyázunk rá, és biztosak akarunk lenni abban, hogy készen áll a szezon befejezésére” – tette hozzá Carrick, aki az irányítása alatt a Manchester United hat meccsen 16 pontot szerzett a Premier League-ben.