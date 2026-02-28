Live
Továbbra sem bevethető a Vörös Ördögök egyik legfontosabb játékosa. Michael Carrick, a Manchester United edzője egyelőre nem tudja, mikor térhet vissza sérüléséből a holland Matthijs de Ligt.

A 26 éves középhátvéd a tavaly november végén rendezett Crystal Palace elleni mérkőzés óta nem lépett pályára a Manchester Unitedban. Michael Carrick elmondása szerint a holland játékos hátproblémával küzd.

Manchester United's Dutch defender #04 Matthijs de Ligt (2R) celebrates with teammates after scoring their late second goal during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Manchester United at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on November 8, 2025. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Matthijs de Ligt november óta nem lépett pályára a Manchester Unitedban
Fotó: Ben Stansall/AFP

De Ligt a szezon első 13 bajnoki mérkőzését végigjátszotta a Unitedban, azóta azonban három hónapot volt kénytelen kihagyni.

A Manchester United kulcsembere továbbra sem játszhat

Michael Carricket január 13-án nevezték ki a Manchester United ideiglenes edzőjének, így az angol szakember még egy meccsen sem számíthatott a holland játékosra. 

Matthijsnek hátproblémája van, amelynek a javulása kissé lassabban halad. Dolgozunk rajta, jó irányba halad, de még egy kicsit le van maradva. A visszatérésének időpontja? Az ilyen jellegű hátsérülések esetében nehéz pontos időkeretet meghatározni. De határozottan javul az állapota” 

mondta az angol szakember.

Manchester United's English Interim head coach Michael Carrick speaks with Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on January 17, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Michael Carrick irányításával remekel a Manchester United
Fotó: Darren Staples/AFP

De Ligt visszatérésére tehát még várni kell, azonban az angol válogatott Mason Mountról már sokkal biztatóbb híreket közölt a Manchester United edzője. 

„Mason már füvön edz, hamarosan ismét a csapat rendelkezésére állhat. Türelmesnek kellett lennünk vele. Kiváló játékos, ezért vigyázunk rá, és biztosak akarunk lenni abban, hogy készen áll a szezon befejezésére” – tette hozzá Carrick, aki az irányítása alatt a Manchester United hat meccsen 16 pontot szerzett a Premier League-ben. 

