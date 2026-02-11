A Manchester United szurkolója, Frank Ilett még 2024 októberében fogadta meg, hogy amíg kedvenc csapata nem nyer öt meccset egymás után, addig nem megy el fodrászhoz. A Vörös Ördögök sokáig még csak a közelében sem voltak az öt győzelemnek, így a Spanyolországban élő angol szurkoló kénytelen volt a fogadalma óta hatalmas frizurát növeszteni.

Megszakadt a győzelmi sorozat, de a Manchester United veretlensége már öt mérkőzés óta tart

Fotó: IAN KINGTON / AFP

Michael Carrick kinevezésével aztán visszajött a szurkolók bizalma és egészen keddig úgy tűnt, megtörhet az átok. Erre jó esély mutatkozott, mivel a fiatal angol szakember az első négy meccsét megnyerte a kispadon, olyan csapatok ellen, mint a Manchester City, az Arsenal, a Fulham és a Tottenham. A sorsdöntő keddi meccsen a kieső helyen álló West Ham United otthonából kellett volna elhozni a három pontot, ahhoz, hogy Frank Ilett végre elmehessen fodrászhoz, de végül a döntetlent is csak a 96. percben tudták kicsikarni a vendégek.

A hajkoronáját jótékony célra fordító hűséges drukker élő adásban streamelte a meccs nézést, így világszerte több százezren láthatták a reakcióit. Ilett csalódottan a kezébe temette az arcát, amikor a MU az 50. percben hátrányba került, majd alig negyedórával később Casemiro góljával majdnem egyenlítettek a vendégek, de a találatot a VAR-ellenőrzés után les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

Összetört a nagy hajú Manchester United szurkoló

Bár a több mint egy éve tett fogadalom továbbra is tart, Ilett legalább annak örülhetett, hogy Benjamin Sesko utolsó pillanatban szerzett góljával szeretett csapata pontot tudott menteni, így már öt meccs óta veretlen. A lefújás után döbbent csendben ült, majd azt mondta: „Furcsa meccs volt. Összetört a szívem”.

A bajnokságban a BL-indulást érő negyedik helyen álló United következő öt mérkőzését az Everton, a Crystal Palace, a Newcastle United, az Aston Villa és a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth ellen vívja, vagyis Ilettnek legalább március 20-ig még várnia kell a hajvágásra.