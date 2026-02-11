Live
Michael Carrick továbbra is veretlen Vörös Ördögökkel, ám az előző négy mérkőzését megnyerő csapata csak 1-1-es döntetlent játszott a kiesés ellen küzdő West Ham United otthoában az angol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában. Mindezt azt jelenti, hogy a Manchester United talán leghíresebb szurkolója, Frank Ilett közel 500 nap után sem vethet még véget fogadalmának és tovább sem megy el fodrászhoz.

A Manchester United szurkolója, Frank Ilett még 2024 októberében fogadta meg, hogy amíg kedvenc csapata nem nyer öt meccset egymás után, addig nem megy el fodrászhoz. A Vörös Ördögök sokáig még csak a közelében sem voltak az öt győzelemnek, így a Spanyolországban élő angol szurkoló kénytelen volt a fogadalma óta hatalmas frizurát növeszteni.

Manchester United's English Interim head coach Michael Carrick applauds fans on the pitch after the English Premier League football match between West Ham United and Manchester United at the London Stadium in east London on February 10, 2026. The game finished 1-1. (Photo by Ian Kington / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Megszakadt a győzelmi sorozat, de a Manchester United veretlensége már öt mérkőzés óta tart
Fotó: IAN KINGTON / AFP

Michael Carrick kinevezésével aztán visszajött a szurkolók bizalma és egészen keddig úgy tűnt, megtörhet az átok. Erre jó esély mutatkozott, mivel a fiatal angol szakember az első négy meccsét megnyerte a kispadon, olyan csapatok ellen, mint a Manchester City, az Arsenal, a Fulham és a Tottenham. A sorsdöntő keddi meccsen a kieső helyen álló West Ham United otthonából kellett volna elhozni a három pontot, ahhoz, hogy Frank Ilett végre elmehessen fodrászhoz, de végül a döntetlent is csak a 96. percben tudták kicsikarni a vendégek.

A hajkoronáját jótékony célra fordító hűséges drukker élő adásban streamelte a meccs nézést, így világszerte több százezren láthatták a reakcióit. Ilett csalódottan a kezébe temette az arcát, amikor a MU az 50. percben hátrányba került, majd alig negyedórával később Casemiro góljával majdnem egyenlítettek a vendégek, de a találatot a VAR-ellenőrzés után les miatt érvénytelenítette a játékvezető.

Összetört a nagy hajú Manchester United szurkoló

Bár a több mint egy éve tett fogadalom továbbra is tart, Ilett legalább annak örülhetett, hogy Benjamin Sesko utolsó pillanatban szerzett góljával szeretett csapata pontot tudott menteni, így már öt meccs óta veretlen. A lefújás után döbbent csendben ült, majd azt mondta: „Furcsa meccs volt. Összetört a szívem”.

A bajnokságban a BL-indulást érő negyedik helyen álló United következő öt mérkőzését az Everton, a Crystal Palace, a Newcastle United, az Aston Villa és a Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth ellen vívja, vagyis Ilettnek legalább március 20-ig még várnia kell a hajvágásra.

