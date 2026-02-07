A Vörös Ördögök legutóbb 2022 októberében tudták legyőzni a londoni együttest, azóta nyolc tétmérkőzésen három döntetlen és öt vereség volt a mérlegük ellene. A Manchester United sorozatban negyedik győzelmét aratta a bajnokságban, és tovább javított a mérlegén Michael Carrick januári kinevezése óta.

Frank Ilett, a Manchester United szurkolója, aki fogadalmat tett, hogy addig nem vágatja le a haját, amíg csapata sorozatban öt győzelmet nem arat. A Tottenham elleni siker után már csak egy WHU elleni győzelem választja el a hajvágástól.

Forrás: instagram.com/theunitedstrand

Manchester United-Tottenham: a fordulópont Romero kiállítása volt

A találkozó kulcspillanata a 29. percben jött el: a Tottenham csapatkapitánya, Cristian Romero piros lapot kapott, a bíró azonnal kiállította, így a vendégek több mint egy órán át emberhátrányban futballoztak.

A hazaiak az emberelőnyt kihasználva Bryan Mbeumo góljával szerezték meg a vezetést, majd Bruno Fernandes találatával biztosították be a győzelmet.

A brit sajtó kiemelte, hogy Romero kiállítása alapjaiban változtatta meg a mérkőzés képét, a United pedig egy rögzített helyzet után talált be először.

A Guardian beszámolója szerint Bruno Fernandes a mérkőzés egyik legjobbja volt, és teljesítményével klubszinten egy jelentős mérföldkőhöz is eljutott, mivel pályafutása során már közel 200 gólban vállalt szerepet.

A MU győzelme azt jelenti, hogy a fogadalmáról ismert United-drukker, Frank Ilett a Tottenham legyőzése után már csak egy újabb sikerre van attól, hogy végre levágathassa a haját. Ha a Manchester United a következő fordulóban az West Ham United ellen is nyerni tud, beteljesülhet a különös ígéret.

Premier League, 25. forduló:

Manchester United–Tottenham Hotspur 2–0 (1–0)

Pénteken játszották:

Leeds United–Nottingham Forest 3–1 (2–0)

Vasárnap játsszák:

Brighton–Crystal Palace 15.00

Liverpool FC–Manchester City 17.30