A Premier League 27. fordulójában az Everton 1-0-ra kikapott a Manchester Unitedtól a Hill Dickinson Stadionban. Ezzel a győzelemmel a Manchester United feljött a tabella negyedik helyére, és már csak három pontra van a dobogótól. Ráadásul a Vörös Ördögök továbbra is veretlenek a januárban kinevezett Michael Carrick irányításával.

A Manchester United az előző fordulóban 1-1-es döntetlent játszott a West Ham Uniteddal, így megszakadt Michael Carrick együttesének négy meccsen át tartó győzelmi sorozata.

Michael Carrick, manager of Manchester United, looks on during the Premier League match between West Ham United and Manchester United at the London Stadium in Stratford, United Kingdom, on February 10, 2026. (Photo by Kevin Hodgson/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Micheal Carrick vezetésével továbbra is veretlen a Manchester United
Fotó: Kevin Hodgson/NurPhoto via AFP

Ráadásul a Manchester United leghíresebb szurkolójának, Frank Ilettnek is le kellett mondania a hajvágásról, így az 1 300 000 Instagram-követővel rendelkező influencer már 506 napja növeszti a haját, és mindaddig így kell tennie, amíg a csapat meg nem nyer sorozatban öt meccset. 

A Manchester United megszenvedett az Evertonnal

A Vörös Ördögök ellenfele a David Moyes által irányított Everton volt, amely legutóbb 2025. december 6-án tudott meccset nyerni a nyáron átadott Hill Dickinson Stadionban

A hétfő esti találkozó nem hozott magas színvonalú játékot. A Manchester United többet birtokolta a labdát, de nem tudta hatékonyan megbontani az Everton mély blokkját, így komoly helyzet sokáig nem alakult ki a mérkőzésen, így döntetlennel mehettek a szünetre a csapatok. 

Everton's English midfielder #22 Kiernan Dewsbury-Hall (2L) attempts to back-heel the ball but fails during the English Premier League football match between Everton and Manchester United at the Hill Dickinson Stadium in Liverpool, north west England on February 23, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az első félidőben főként mezőnyjáték dominált
Fotó: Paul Ellis/AFP

A második félidőt óriási lendülettel kezdte az Everton, amely az első támadásából azonnal nagy helyzetig jutott, de Harrison Armstrong 13 méteres lövését Senne Lammens védeni tudta. A liverpooli csapat kezdeti rohamai aztán elhaltak, a játék pedig folytatódott az első félidőben mutatott alacsony színvonalon. 

A 71. percben aztán a semmiből szerzett vezetést a Manchester United. 

Egy labdaszerzés után a brazil Matheus Cunha indította Bryan Mbeumót, a kameruni támadó a tizenhatosnál lekészítette a labdát az akciót sprintben követő Benjamin Seskónak, a szlovén támadó pedig 11 méterről a bal alsó sarokba helyezett (0-1). 

Manchester United's Slovenian striker #30 Benjamin Sesko celebrates scoring the opening goal during the English Premier League football match between Everton and Manchester United at the Hill Dickinson Stadium in Liverpool, north west England on February 23, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Benjamin Sesko a hetedik gólját lőtte a Premier League-ben
Fotó: Paul Ellis/AFP

A vezetés megszerzése után felcserélődtek a szerepek, az Everton kezdett el nyomni, a Manchester United pedig mélyen behúzódva védekezett. A liverpooli csapat azonban csak kapu elé lőtt labdákkal tudott veszélyeztetni, valódi helyzetet nem tudott kialakítani. Az Everton legnagyobb lehetősége a 82. percben adódott, ekkor Michael Keane távoli bombáját Lammens tornázta ki a jobb felső sarokból. 

A hajrában az Everton ment előre az egyenlítésért, viszont a Manchester United is lezárhatta volna a meccset, de Sesko második ziccerét Jordan Pickford védeni tudta a 92. percben, így végül maradt az egygólos vendéggyőzelem. 

A Manchester United ezzel feljött a tabella negyedik helyére és már csak három pontra van a dobogótól. Ráadásul Michael Carrick január kinevezése óta továbbra is veretlenek a Vörös Ördögök. 

Premier League, 27. forduló:
Everton-Manchester United 0-1 (0-0)
gólszerző: Sesko (71.)

