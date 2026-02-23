A Manchester United az előző fordulóban 1-1-es döntetlent játszott a West Ham Uniteddal, így megszakadt Michael Carrick együttesének négy meccsen át tartó győzelmi sorozata.
Ráadásul a Manchester United leghíresebb szurkolójának, Frank Ilettnek is le kellett mondania a hajvágásról, így az 1 300 000 Instagram-követővel rendelkező influencer már 506 napja növeszti a haját, és mindaddig így kell tennie, amíg a csapat meg nem nyer sorozatban öt meccset.
A Manchester United megszenvedett az Evertonnal
A Vörös Ördögök ellenfele a David Moyes által irányított Everton volt, amely legutóbb 2025. december 6-án tudott meccset nyerni a nyáron átadott Hill Dickinson Stadionban.
A hétfő esti találkozó nem hozott magas színvonalú játékot. A Manchester United többet birtokolta a labdát, de nem tudta hatékonyan megbontani az Everton mély blokkját, így komoly helyzet sokáig nem alakult ki a mérkőzésen, így döntetlennel mehettek a szünetre a csapatok.
A második félidőt óriási lendülettel kezdte az Everton, amely az első támadásából azonnal nagy helyzetig jutott, de Harrison Armstrong 13 méteres lövését Senne Lammens védeni tudta. A liverpooli csapat kezdeti rohamai aztán elhaltak, a játék pedig folytatódott az első félidőben mutatott alacsony színvonalon.
A 71. percben aztán a semmiből szerzett vezetést a Manchester United.
Egy labdaszerzés után a brazil Matheus Cunha indította Bryan Mbeumót, a kameruni támadó a tizenhatosnál lekészítette a labdát az akciót sprintben követő Benjamin Seskónak, a szlovén támadó pedig 11 méterről a bal alsó sarokba helyezett (0-1).
A vezetés megszerzése után felcserélődtek a szerepek, az Everton kezdett el nyomni, a Manchester United pedig mélyen behúzódva védekezett. A liverpooli csapat azonban csak kapu elé lőtt labdákkal tudott veszélyeztetni, valódi helyzetet nem tudott kialakítani. Az Everton legnagyobb lehetősége a 82. percben adódott, ekkor Michael Keane távoli bombáját Lammens tornázta ki a jobb felső sarokból.
A hajrában az Everton ment előre az egyenlítésért, viszont a Manchester United is lezárhatta volna a meccset, de Sesko második ziccerét Jordan Pickford védeni tudta a 92. percben, így végül maradt az egygólos vendéggyőzelem.
A Manchester United ezzel feljött a tabella negyedik helyére és már csak három pontra van a dobogótól. Ráadásul Michael Carrick január kinevezése óta továbbra is veretlenek a Vörös Ördögök.
Premier League, 27. forduló:
Everton-Manchester United 0-1 (0-0)
gólszerző: Sesko (71.)
