A Manchester United az előző fordulóban 1-1-es döntetlent játszott a West Ham Uniteddal, így megszakadt Michael Carrick együttesének négy meccsen át tartó győzelmi sorozata.

Micheal Carrick vezetésével továbbra is veretlen a Manchester United

Fotó: Kevin Hodgson/NurPhoto via AFP

Ráadásul a Manchester United leghíresebb szurkolójának, Frank Ilettnek is le kellett mondania a hajvágásról, így az 1 300 000 Instagram-követővel rendelkező influencer már 506 napja növeszti a haját, és mindaddig így kell tennie, amíg a csapat meg nem nyer sorozatban öt meccset.

A Manchester United megszenvedett az Evertonnal

A Vörös Ördögök ellenfele a David Moyes által irányított Everton volt, amely legutóbb 2025. december 6-án tudott meccset nyerni a nyáron átadott Hill Dickinson Stadionban.

A hétfő esti találkozó nem hozott magas színvonalú játékot. A Manchester United többet birtokolta a labdát, de nem tudta hatékonyan megbontani az Everton mély blokkját, így komoly helyzet sokáig nem alakult ki a mérkőzésen, így döntetlennel mehettek a szünetre a csapatok.

Az első félidőben főként mezőnyjáték dominált

Fotó: Paul Ellis/AFP

A második félidőt óriási lendülettel kezdte az Everton, amely az első támadásából azonnal nagy helyzetig jutott, de Harrison Armstrong 13 méteres lövését Senne Lammens védeni tudta. A liverpooli csapat kezdeti rohamai aztán elhaltak, a játék pedig folytatódott az első félidőben mutatott alacsony színvonalon.

A 71. percben aztán a semmiből szerzett vezetést a Manchester United.

Egy labdaszerzés után a brazil Matheus Cunha indította Bryan Mbeumót, a kameruni támadó a tizenhatosnál lekészítette a labdát az akciót sprintben követő Benjamin Seskónak, a szlovén támadó pedig 11 méterről a bal alsó sarokba helyezett (0-1).

Benjamin Sesko a hetedik gólját lőtte a Premier League-ben

Fotó: Paul Ellis/AFP

A vezetés megszerzése után felcserélődtek a szerepek, az Everton kezdett el nyomni, a Manchester United pedig mélyen behúzódva védekezett. A liverpooli csapat azonban csak kapu elé lőtt labdákkal tudott veszélyeztetni, valódi helyzetet nem tudott kialakítani. Az Everton legnagyobb lehetősége a 82. percben adódott, ekkor Michael Keane távoli bombáját Lammens tornázta ki a jobb felső sarokból.

A hajrában az Everton ment előre az egyenlítésért, viszont a Manchester United is lezárhatta volna a meccset, de Sesko második ziccerét Jordan Pickford védeni tudta a 92. percben, így végül maradt az egygólos vendéggyőzelem.