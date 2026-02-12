A 124-szeres német válogatott Manuel Neuer a 2024-es Európa-bajnokság után döntött úgy, hogy többé nem lép pályára a nemzeti csapatban. A visszatérése aktuális lehetne, hiszen a Barcelona kapusát, a Girona együttesében kölcsönben szereplő Marc-André ter Stegent műteni kellett, ám Neuer tiszta vizet önött a pohárba a jövőjét illetően.

Manuel Neuer döntése végleges

Fotó: SVEN HOPPE / DPA

Manuel Neuer még visszatérhet a német válogatottba?

A Bild megkereste a Bayern München kapusát az esetleges válogatottbeli visszatérésével kapcsolatban, mivel a bajor klub elnöke, Herbert Hainer is tett egy ezzel kapcsolatos megjegyzést. Neuer azonban hajthatatlannak tűnik, és leszögezte, hogy nem lesz ott a német válogatott keretében a 2026-os foci-vb-n.

„Nem. A helyzet az, hogy szándékosan vonultam vissza. A figyelmem egyértelműen a klubomra összpontosul”

– jelentette ki a 39 éves klasszis.

Entscheidung in Stein gemeißelt! ✅ Manuel Neuer wird nicht ins DFB-Team zurückkehren. Das bestätigte der Bayern-Keeper gegenüber Sky Sport in der Mixed Zone. 🇩🇪❌#SkySport #DFBTeam #Neuer pic.twitter.com/Xadd8ZuE2m — Sky Sport (@SkySportDE) February 11, 2026

Mindez azt is jelenti, hogy a Hoffenheim futballistája, Oliver Baumann lehet a német csapat első számú kapusa az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságon.

„Ő az első számú kapus, és nagyon jól teljesít. Általában remekül szerepel a klubjában is, és természetesen szorítok neki, a világbajnokságon” – tette hozzá a 2014-ben vb-győztes Neuer.

