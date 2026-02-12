Az elit ligából tavaly tavasszal kiesett magyar válogatott az első kalapból várta a Nemzetek Ligája csütörtöki sorsolását, és végül a B dívizió második csoportjába került, ahol majd az ukrán, valamint a grúz és az észak-ír válogatottal kell majd megküzdenie Marco Rossi együttesének.

Marco Rossi szerint a magyar válogatottnak csak magára kell majd koncentrálnia az NL-ben

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ukrajna a 30. helyen áll a világranglistán, tavasszal pótselejtezőt vív a világbajnoki szereplésért, első ellenfele Svédország lesz. A magyar és az ukrán válogatott eddig kétszer találkozott egymással, 1992-ben ellenünk játszotta első hivatalos mérkőzését az ukrán válogatott. A tavalyi vb-selejtezőkön csak Franciaország tudta megelőzni őket. Georgia jelenleg a 73. a világranglistán, a vb-selejtezőkön nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt, a 2024-es Európa-bajnokságon viszont részt vett, sőt bejutott a nyolcaddöntőbe. Észak-Írország a 69. a világranglistán, utoljára 2022-ben játszottunk ellene, akkor barátságos mérkőzésen 1-0-ra nyertünk. Az északírek is kijuthatnak még a világbajnokságra, ehhez márciusban elsőként az olaszokat kellene legyőzniük a pótselejtezőn.

Marco Rossi visszavágott volna az íreknek

A sorsolást követően Marco Rossi elmondta, sikerült elkerülniük a legnehezebb ellenfeleket, így a svájci, az osztrák, vagy a román csapatot. A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember megjegyezte, szíve szerint az északírek helyett az írekkel mérkőzött volna meg.

A kapitány szerint a sorozatban magára kell koncentrálnia az együttesnek, melybe több új - szavai szerint - „érdekes játékos” is behívót kaphat a jövőben. Hozzátette, a világbajnoki selejtezősorozat során már megmutatta a gárda, hogy mire képes, hiszen az portugálokkal két szoros mérkőzést tudott játszani, az írek ellen pedig mindkét összecsapáson jobban futballoztak, de egyszerűen a hajrában szerencsétlenek voltak.

A csoport természetesen nem olyan nehéz, mint az A-ligás csoportunk volt a legutóbbi kiírásban, de ettől függetlenül három nagyon kemény csapatot kaptunk, akik ellen kifejezetten nehéz dolgunk lesz majd

– mondta az mlsz.hu-nak Marco Rossi szövetségi kapitány. – Két riválisunk még esélyes a világbajnoki részvételre, az északírek és az ukránok esetében is tavasszal derül ki, hogy utazhatnak-e a vébére. A nemzetközi porondon nincsenek könnyű mérkőzések, így a Nemzetek Ligája őszi találkozói közül egyik sem lesz az. Nekünk elsősorban saját magunkra kell fókuszálnunk, a legfontosabb, hogy a következő időszakban tovább fejlődjön a csapatunk” – értékelt az olasz szakember.