A labdarúgó Európa-liga rájátszáskörének visszavágóján a magyar bajnok Ferencváros a bolgár Ludogorecet fogadta a Groupama Arénában. A találkozó apropóján a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi volt a Fradi Zóna vendége, amely során az olasz szakember több ferencvárosi témáról is beszélt, beleértve azt is, hogy még egyszer sem beszélt személyesen Robbie Keane vezetőedzővel.

Marco Rossi természetesen követi a Ferencváros mérkőzéseit

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A 61 éves szövetségi kapitány elmondta, hogy a klubcsapatok közül Ferencvárost követi a legszorosabban, és nagyon nagy örömére szolgál, hogy a Ludogorec elleni találkozót is megnézheti.

Marco Rossi és Robbie Keane

„Az igazat megvallva még soha nem beszéltünk Robbie-val, közvetlenül még egyszer sem. Klubcsapatot is edzettem már, nagyon is jól tudom, hogy a kollégáim szeretik, ha szívélyes a kapcsolat, de azért mégsem tolakodó. Én nem kértem tőle tanácsot, én sem adtam neki, ő is ugyanilyen tapintatos volt felém, de nagyra értékelem az ő munkáját. Ha nem emlékszem rosszul, akkor nagyjából egy évvel ezelőtt szerződött hozzátok, ami engem pedig érdekel, hogy nagyon jó eredményeket ért el az európai szintéren. Úgy hiszem, hogy minden szurkoló bajnoki címet vár a Fraditól, ami nem egyszerű, hiszen az ETO személyében emberére akadt, ám nagyon jó az esélye erre is” – fogalmazott Rossi, aki Franko Kovacevic esetleges honosításáról is beszélt.

Jelezték ezt már nekem, és követem is azokat a játékosokat, akiknél megvan ez a lehetőség, aztán majd az MLSZ mérlegeli, hogy ez mennyire lehetséges. Nem bízunk semmit a véletlenre, különösen a középcsatár pozíciójában, ahol jelenleg Varga Barni az egyedüli, aki nemzetközi szinten tud teljesíteni, Görögországban.

Robbie Keane, a Ferencváros trénere

Fotó: Polyák Attila

Tóth Alexről és a Ferencváros legújabb tehetségéről

A szövetségi kapitány óriási előrelépésnek nevezte Tóth átigazolását, véleménye szerint az ő versenyképessége nagy mértékben megnövekedett.

Alex szakmai módon is óriási előrelépést tett, már akkor is, amikor a Soroksárról a Ferencvárosba igazolt, ez pedig egy még nagyobb, hogy a Premier League-be szerződött. Nem lehet igazából elvárni tőle, hogy rögvest máris kilencven perceket játsszon, jó benyomást tett, fel kell venni a ritmust, hozzászokni a bajnoksághoz, de Alex olyan srác, aki sok szempontból parádés. Ő a jelen és a jövő válogatottjának is nagy segítsége lesz.

„Láttam Madarász Ádámot, amikor kezdett egy bajnoki mérkőzésen. Nyilván egy 2007-es srácról van szó, és azt látjuk, hogy vannak olyanok, akik ilyen korban már játszanak a válogatottban. A kor nem akadály, sőt, szerintem előny. Ha kiharcolja magának, hogy folyamatosan a pályán legyen, akkor nagyon is esélyes, és a fiatalokról mindig is gyakran mondtam, hogy örülök neki, ha meghívhatom őket. Lelkesedést, frissességet hoznak a válogatottba, és egyébként nem annyira hajlamosak azt a nyomást átélni, amit mindenki átél, amikor a válogatott játszik. Nagyon is erős az a nyomás” – zárta gondolatait Marco Rossi az FTC 19 éves tehetségéről.