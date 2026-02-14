Live
Keményen megszorongatják Zelenzkijt – megfullad a nyomás alatt

Sport!

Marco Rossi elszólta magát: döbbenetes kijelentést tett Szoboszlairól

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya egy interjúben elszólta magát Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban. Marco Rossi egy azt mondta, hogy a Liverpool sztárja gyerekkora óta a Real Madridról álmodozik.

Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban már felmerültek olyan pletykák, miszerint a Real Madridban folytathatja pályafutását. Marco Rossi nemrég olyan nyilatkozatot tett, amivel alaposan ráerősített erre a feltételezésre.

12 June 2024, Bavaria, Weiler-Simmerberg: Soccer, preparation for UEFA Euro 2024, training Hungary, coach Marco Rossi (r) talks to Dominik Szoboszlai during training for the Hungarian national team. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller / dpa Picture-Alliance via AFP)
Marco Rossi elszólta magát Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban
Fotó: TOM WELLER / DPA

Mit mondott Marco Rossi Szoboszlai Dominikról?

A nemzeti együttes szövetségi kapitánya a Winwin nevű arab portálnak adott exkluzív interjút, ebben hangzott el a meglepő kijelentés.

„Nem tudom, mi fog történni, azt sem, hogy egyáltalán van-e alapja a Real Madrid érdeklődésének. Egy biztos: a pályafutása szempontjából előrelépés lenne a madridi igazolás. 

Van annyira közvetlen kapcsolatom Dominikkal, hogy elmondhatom: azért kezdett el gyerekként focizni, hogy egyszer a Real Madridban játszhasson, 

de ez még nem jelenti azt, hogy a tényként kezelhetnénk a Realba szerződését. Azt sem tudom, hogy Dominik most szeretne-e Madridba szerződni, főleg úgy nem, hogy jelenleg a Premier League egyik legjobbjának számító Liverpoolt erősíti. Egy ekkora váltás a saját döntése mellett a klubjától is függ” – idézte az m4sport.hu az olasz szakember szavait.

Dominik Szoboszlai of Liverpool salutes the fans after scoring during the Premier League match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, England, on February 8, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik egyelőre a Liverpool játékosa
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A gyerekkori álom mindig is ott lesz a fejében, és szerintem ez az egyetlen dolog, amely ráveheti Szoboszlai a váltásra.

De azt sem lehet kizárni, hogy végül szerződést hosszabbít Liverpoolban, mert szerintem szeret ott játszani és a csapat egyik legfontosabb tagja lett” – tette hozzá Rossi.

Szoboszlai 2023-ban igazolt a Liverpoolhoz, az angol sztárcsapattal 2028 nyaráig érvényes a szerződése.

