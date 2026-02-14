Marco Rossi elszólta magát: döbbenetes kijelentést tett Szoboszlairól

Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban már felmerültek olyan pletykák, miszerint a Real Madridban folytathatja pályafutását. Marco Rossi nemrég olyan nyilatkozatot tett, amivel alaposan ráerősített erre a feltételezésre.

Marco Rossi elszólta magát Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban

Fotó: TOM WELLER / DPA

Mit mondott Marco Rossi Szoboszlai Dominikról?

A nemzeti együttes szövetségi kapitánya a Winwin nevű arab portálnak adott exkluzív interjút, ebben hangzott el a meglepő kijelentés.

„Nem tudom, mi fog történni, azt sem, hogy egyáltalán van-e alapja a Real Madrid érdeklődésének. Egy biztos: a pályafutása szempontjából előrelépés lenne a madridi igazolás.

Van annyira közvetlen kapcsolatom Dominikkal, hogy elmondhatom: azért kezdett el gyerekként focizni, hogy egyszer a Real Madridban játszhasson,

de ez még nem jelenti azt, hogy a tényként kezelhetnénk a Realba szerződését. Azt sem tudom, hogy Dominik most szeretne-e Madridba szerződni, főleg úgy nem, hogy jelenleg a Premier League egyik legjobbjának számító Liverpoolt erősíti. Egy ekkora váltás a saját döntése mellett a klubjától is függ” – idézte az m4sport.hu az olasz szakember szavait.

Szoboszlai Dominik egyelőre a Liverpool játékosa

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A gyerekkori álom mindig is ott lesz a fejében, és szerintem ez az egyetlen dolog, amely ráveheti Szoboszlai a váltásra.

De azt sem lehet kizárni, hogy végül szerződést hosszabbít Liverpoolban, mert szerintem szeret ott játszani és a csapat egyik legfontosabb tagja lett” – tette hozzá Rossi.

Szoboszlai 2023-ban igazolt a Liverpoolhoz, az angol sztárcsapattal 2028 nyaráig érvényes a szerződése.

