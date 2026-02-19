Az angol válogatott Anthony Gordon a Qarabag elleni mérkőzés első félidejében mesternégyesig jutott, összességében pedig már tíz gólos az idei Bajnokok Ligája-szezonban, és már a második helyen áll a góllövőlistán a 13 gólos Kylian Mbappé mögött.

Kylian Mbappé, a Real Madrid támadója vezeti a Bajnokok Ligája góllövőlistáját

Fotó: David Aliaga/NurPhoto via AFP

Gordon ráadásul a legendás Alan Shearert megelőzve a Newcastle United történetének legeredményesebb játékosa lett egy Bajnokok Ligája idényen belül.

Mbappé nyomában a Newcastle támadója

Anthony Gordon elképesztő meccset zárt. A 24 éves támadó Harry Kane után csupán a második angol játékos, aki mesternégyest lőtt egy BL-meccsen. A Bayern München támadójának ez 2024 szeptemberében sikerült a Dinamo Zagreb ellen 9-2-re megnyert mérkőzésen.

Az első félidőben igazán remekül játszott. Ő indította el a letámadást, több gólja is a labda nélküli munkájából született. Az első góljának különösen örülök, mert az egy kulcspillanat volt”

– méltatta játékosát Eddie Howe, a Newcastle United edzője, aki rendkívül szerényen értékelt a lefújás után.

Eddie Howe együttese esélyt sem adott a Qarabagnak

Fotó: Giorgi Arjevanidze/AFP

„Kiemelkedő teljesítményt nyújtottunk, valószínűleg az egyik legjobbunkat hosszú idő óta. A Qarabag balszerencsés volt, hogy ilyen formában kellett ellenünk pályára lépnie. Megmutatták a kvalitásukat, és megvoltak a saját pillanataik, de összességében jól is védekeztünk.

Tudjuk, hogy a párharc még nem dőlt el, de rendkívül kedvező helyzetbe hoztuk magunkat. Minden pillanatban profinak kell maradnunk, mert tudjuk, milyen gyorsan változhat a futball. Minden ellenfelet tisztelünk, és a következő mérkőzésen is nagyon jól kell játszanunk”

– tette hozzá az angol szakember.

Gordon egyébként második játékos a Bajnokok Ligája történetében, aki egy mérkőzés első félidejében négy gólt szerzett. Korábban ez csak brazil Luiz Adrianónak sikerült az ukrán Sahtar Donyeck színeiben a fehérorosz BATE Boriszov ellen 2014 októberében.

A Bajnokok Ligájában a fókuszunk mindig az előttünk álló meccsen van, amit próbálunk megnyerni. A rekordok persze szépek, de a futball a csapatról szól. Az egyéni pillanatok csak akkor számítanak, ha a csapat sikeres – és ma este ez volt a legfontosabb”

– mondta a találkozó után a mérkőzés legjobbjának megválasztott Anthony Gordon, aki először lőtt négy gólt egy mérkőzésen pályafutása során.