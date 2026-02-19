Live
A Premier League-ben szereplő Newcastle United 6-1-re nyert az azeri Qarabag vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért zajló párharc első mérkőzésén. A találkozó hőse az angol válogatott Anthony Gordon volt, aki mesternégyest lőtt a mérkőzésen és Alan Shearer rekordját megdöntve a Newcastle történetének legeredményesebb játékosa lett egy BL-szezonon belül. Gordon ezzel már 10 gólnál jár az idei Bajnokok Ligája-szezonban, a góllövőlistán pedig feljött a második helyre a francia Kylian Mbappé mögé.

Az angol válogatott Anthony Gordon a Qarabag elleni mérkőzés első félidejében mesternégyesig jutott, összességében pedig már tíz gólos az idei Bajnokok Ligája-szezonban, és már a második helyen áll a góllövőlistán a 13 gólos Kylian Mbappé mögött. 

Kylian Mbappé, a Real Madrid támadója vezeti a Bajnokok Ligája góllövőlistáját
Fotó: David Aliaga/NurPhoto via AFP

Gordon ráadásul a legendás Alan Shearert megelőzve a Newcastle United történetének legeredményesebb játékosa lett egy Bajnokok Ligája idényen belül. 

Mbappé nyomában a Newcastle támadója

Anthony Gordon elképesztő meccset zárt. A 24 éves támadó Harry Kane után csupán a második angol játékos, aki mesternégyest lőtt egy BL-meccsen. A Bayern München támadójának ez 2024 szeptemberében sikerült a Dinamo Zagreb ellen 9-2-re megnyert mérkőzésen.

Az első félidőben igazán remekül játszott. Ő indította el a letámadást, több gólja is a labda nélküli munkájából született. Az első góljának különösen örülök, mert az egy kulcspillanat volt” 

méltatta játékosát Eddie Howe, a Newcastle United edzője, aki rendkívül szerényen értékelt a lefújás után. 

Newcastle United's English head coach Eddie Howe attends a press conference at the Tofiq Bahramov Republican Stadium in Baku on February 17, 2026, on the eve of the UEFA Champions League knockout phase play-off first leg football match between Qarabag and Newcastle. (Photo by Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)
Eddie Howe együttese esélyt sem adott a Qarabagnak
Fotó: Giorgi Arjevanidze/AFP

„Kiemelkedő teljesítményt nyújtottunk, valószínűleg az egyik legjobbunkat hosszú idő óta. A Qarabag balszerencsés volt, hogy ilyen formában kellett ellenünk pályára lépnie. Megmutatták a kvalitásukat, és megvoltak a saját pillanataik, de összességében jól is védekeztünk. 

Tudjuk, hogy a párharc még nem dőlt el, de rendkívül kedvező helyzetbe hoztuk magunkat. Minden pillanatban profinak kell maradnunk, mert tudjuk, milyen gyorsan változhat a futball. Minden ellenfelet tisztelünk, és a következő mérkőzésen is nagyon jól kell játszanunk” 

– tette hozzá az angol szakember. 

Gordon egyébként második játékos a Bajnokok Ligája történetében, aki egy mérkőzés első félidejében négy gólt szerzett. Korábban ez csak brazil Luiz Adrianónak sikerült az ukrán Sahtar Donyeck színeiben a fehérorosz BATE Boriszov ellen 2014 októberében.

A Bajnokok Ligájában a fókuszunk mindig az előttünk álló meccsen van, amit próbálunk megnyerni. A rekordok persze szépek, de a futball a csapatról szól. Az egyéni pillanatok csak akkor számítanak, ha a csapat sikeres – és ma este ez volt a legfontosabb” 

– mondta a találkozó után a mérkőzés legjobbjának megválasztott Anthony Gordon, aki először lőtt négy gólt egy mérkőzésen pályafutása során. 

Newcastle United's English midfielder #10 Anthony Gordon celebrates the team's third goal scored from the penalty spot during the UEFA Champions League knockout phase play-off first leg football match between Qarabag and Newcastle at the Tofiq Bahramov Republican Stadium in Baku on February 18, 2026. (Photo by Giorgi ARJEVANIDZE / AFP)
Anthony Gordon pályafutása során először lőtt négy gólt
Fotó: Giorgi Arjevanidze/AFP

„Nagyon büszke vagyok, de nemcsak magamra, hanem a csapat minden tagjára. Idegenben sosem könnyű játszani, ezért igazán boldog vagy a csapat teljesítménye miatt. A kulcs a mentalitásunk volt. 

A Qarabag nagyon jó csapat, és itt nehéz játszani, de a mérkőzés elejétől alkalmazott letámadásunk megadta az alaphangot. Versenyképesek és kitartóak voltunk, és ez a nyomás teremtette meg a helyzeteinket” 

– tette hozzá az angol válogatott támadó. 

A Newcastle United története során a először zárt hat góllal nemzetközi kupamérkőzést, egyben a második angol klub, amely idegenben, a BL kieséses szakaszában talált be ellenfelének legalább hatszor. Az angol csapatok között az Arsenal tartja a rekordot a tavalyi idény nyolcaddöntőjében a PSV otthonában aratott 7-1-es sikerrel. 

