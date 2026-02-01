Kis híján megfojtotta az ellenfelét PL-sztár, Jean-Clair Todibo a Chelsea-West Ham londoni rangadón.

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A 26 éves hátvéd, Jean-Clair Todibo a hosszabbítás perceiben veszítette el a fejét, amikor a pályán elszabadultak az indulatok:

a balhé Adama Traoré és Marc Cucurella összetűzésével kezdődött, amely gyorsan mindenkit magával sodort, Todibo két kézzel szorította az ellenfele, Joao Pedro torkát.

A jelenetet percekig tartó lökdösődés és káosz követte: Chelsea- és West Ham-játékosok tucatjai próbálták szétválasztani a küzdőket, a kapus Robert Sánchez pedig saját védőjét, Todibót igyekezett lefogni. A jelenetet a VAR is vizsgálta, majd Taylor játékvezető piros lapot mutatott fel Todibónak, aki így az öltözőbe kényszerült.

A találkozó után Gary Neville, a Sky Sports szakértője élő adásban így kommentálta az eseményt: „Egy pillanatra úgy nézett ki, mintha Todibo meg akarná enni Pedrót.”

Todibo a mérkőzés után közösségi oldalán kért bocsánatot a történtekért:

A mérkőzés feszültségében helytelenül reagáltam, olyan módon, ami ellentétes a futball értékeivel. Nincs mentségem, vállalom a felelősséget, és bocsánatot kérek a klubtól, a csapattársaimtól és a szurkolóktól”

– írta az Instagramon.

Jean-Clair Todibo bocsánatot kért

Fotó: Jean-Clair Todibo/Instagram

A bunyó ellenére a Chelsea szempontjából emlékezetes estét hozott a meccs: a kékek kétgólos hátrányból fordítottak. Jarrod Bowen és Crysencio Summerville találata után West Ham már 2–0-ra vezetett, de Joao Pedeo, majd Marc Cucurella góljával egyenlített a házigazda. A hosszabbítás perceiben Enzo Fernández talált be, beállítva a 3–2-es végeredményt.