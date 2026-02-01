Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagyon nagy bajban vannak az osztrákok

Ezt látnia kell!

Soha nem volt még ekkora veszélyben az emberiség: előreállították a végítélet óráját

Link másolása
Vágólapra másolva!
Őrületbe torkollott a Chelsea és a West Ham összecsapása szombat este, amikor a kékek 3–2-re nyerték a fordulatokban és indulatokban bővelkedő mérkőzést, amelyet egy hatalmas tömegverekedés zárt le. A botrány középpontjában a West Ham francia védője, Jean-Clair Todibo állt, akit szándékos erőszakért állított ki Anthony Taylor játékvezető, ugyanis kis híján megfojtotta Joao Pedrót.

Kis híján megfojtotta az ellenfelét PL-sztár, Jean-Clair Todibo a Chelsea-West Ham londoni rangadón.

Jean-Clair Todibo kis híján megfojtotta Joao Pedrót
Jean-Clair Todibo kis híján megfojtotta Joao Pedrót
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Jean-Clair Todibo megfojtotta az ellenfelét?

A 26 éves hátvéd, Jean-Clair Todibo a hosszabbítás perceiben veszítette el a fejét, amikor a pályán elszabadultak az indulatok: 

a balhé Adama Traoré és Marc Cucurella összetűzésével kezdődött, amely gyorsan mindenkit magával sodort, Todibo két kézzel szorította az ellenfele, Joao Pedro torkát.

A jelenetet percekig tartó lökdösődés és káosz követte: Chelsea- és West Ham-játékosok tucatjai próbálták szétválasztani a küzdőket, a kapus Robert Sánchez pedig saját védőjét, Todibót igyekezett lefogni. A jelenetet a VAR is vizsgálta, majd Taylor játékvezető piros lapot mutatott fel Todibónak, aki így az öltözőbe kényszerült.

A találkozó után Gary Neville, a Sky Sports szakértője élő adásban így kommentálta az eseményt: „Egy pillanatra úgy nézett ki, mintha Todibo meg akarná enni Pedrót.”  

Todibo a mérkőzés után közösségi oldalán kért bocsánatot a történtekért:  

A mérkőzés feszültségében helytelenül reagáltam, olyan módon, ami ellentétes a futball értékeivel. Nincs mentségem, vállalom a felelősséget, és bocsánatot kérek a klubtól, a csapattársaimtól és a szurkolóktól”

 – írta az Instagramon.

Jean-Clair Todibo bocsánatot kért
Fotó: Jean-Clair Todibo/Instagram

A bunyó ellenére a Chelsea szempontjából emlékezetes estét hozott a meccs: a kékek kétgólos hátrányból fordítottak. Jarrod Bowen és Crysencio Summerville találata után West Ham már 2–0-ra vezetett, de Joao Pedeo, majd Marc Cucurella góljával egyenlített a házigazda. A hosszabbítás perceiben Enzo Fernández talált be, beállítva a 3–2-es végeredményt.

Szoboszlait bárhova tehetik a pályán, Kerkez kirángatta magát a gödörből
Váratlan fordulat: Szoboszlai Dominik helyére igazolna a Liverpool
Könnyek között állt kamera elé a szörnyű tragédia után Szoboszlai csapattársa – videó
Szoboszlaiék edzője megható pillanatot osztott meg az újabb Liverpool-siker után

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!