A labdarúgó Fizz Ligában szereplő ETO FC a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy az együttes legendája, a magyar bajnok és kupagyőztes Pardavi Károly 68 évesen meghalt. Az egykori hátvéd minden sorozatot figyelembe véve 198 alkalommal lépett pályára a győrieknél, és tíz gólig jutott.

Meghalt a győri legenda, Pardavi Károly

Fotó: ETO FC/Facebook

A hátvéd 1967-ben csatlakozott az együtteshez, itt is mutatkozott be az élvonalban – írta a Kisalföld. Pardavi 1975 és 1982 között 113 bajnoki mérkőzésen lépett pályára a győrieknél, bajnoki címét a Verebes-féle ETO-val szerezte, 1979-ben pedig Magyar Kupát nyert. 1982-es távozása után a Siófoki Bányászhoz igazolt, amely mezében szintén elhódította a kupasorozatot.

Gyászol az ETO-család! Elhunyt klubunk legendája, a magyar bajnok és kupagyőztes Pardavi Károly! Emlékét kegyelettel megőrizzük!

– olvasható az ETO Facebook-oldalán.