A klub a honlapján emlékeztetett, hogy a 30 éves futballista a teljes téli felkészülést kénytelen volt kihagyni fájó sarka miatt, most pedig megműtötték.

Megműtötték a DVTK focistáját, Kecskés Ákost

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

„A vizsgálatok krónikus Achilles-ín gyulladást állapítottak meg - tájékoztatott dr. Szabó Zsolt, a DVTK egészségügyi igazgatója.

- Először az ilyen esetekben szokásos konzervatív módon, gyulladáscsökkentőkkel, fizikoterápiás kezelésekkel kezdtük meg a gyógyítását annak érdekében, hogy megszüntessük az ínt körülölelő hártyák gyulladását. Nála ez nem vezetett eredményre, ezért hosszú ideig tartó teljes pihenés vagy speciális műtét várt rá."

A játékos, az egészségügyi stáb és Kovács Zoltán sportigazgató egyeztetése eredményeként végül az operáció mellett döntöttek, amit

el is végzett a finnországi Turkuban a specialista, dr. Lasse Lempainen, de egy ideig biztosan nem számíthat a szakmai stáb a védő játékára.

Kecskés Ákos eddig hatszor lépett pályára a magyar válogatottban.