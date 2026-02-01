A klub a honlapján emlékeztetett, hogy a 30 éves futballista a teljes téli felkészülést kénytelen volt kihagyni fájó sarka miatt, most pedig megműtötték.
Megműtötték Kecskés Ákost
„A vizsgálatok krónikus Achilles-ín gyulladást állapítottak meg - tájékoztatott dr. Szabó Zsolt, a DVTK egészségügyi igazgatója.
- Először az ilyen esetekben szokásos konzervatív módon, gyulladáscsökkentőkkel, fizikoterápiás kezelésekkel kezdtük meg a gyógyítását annak érdekében, hogy megszüntessük az ínt körülölelő hártyák gyulladását. Nála ez nem vezetett eredményre, ezért hosszú ideig tartó teljes pihenés vagy speciális műtét várt rá."
A játékos, az egészségügyi stáb és Kovács Zoltán sportigazgató egyeztetése eredményeként végül az operáció mellett döntöttek, amit
el is végzett a finnországi Turkuban a specialista, dr. Lasse Lempainen, de egy ideig biztosan nem számíthat a szakmai stáb a védő játékára.
Kecskés Ákos eddig hatszor lépett pályára a magyar válogatottban.