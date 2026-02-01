Live
Rossz hír érkezett. Megműtötték Kecskés Ákost, a labdarúgó Fizz Ligában tizedik helyen álló Diósgyőr magyar válogatott játékosát.

A klub a honlapján emlékeztetett, hogy a 30 éves futballista a teljes téli felkészülést kénytelen volt kihagyni fájó sarka miatt, most pedig megműtötték.

Megműtötték a DVTK focistáját, Kecskés Ákost
Megműtötték a DVTK focistáját, Kecskés Ákost
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Megműtötték Kecskés Ákost

„A vizsgálatok krónikus Achilles-ín gyulladást állapítottak meg - tájékoztatott dr. Szabó Zsolt, a DVTK egészségügyi igazgatója. 

- Először az ilyen esetekben szokásos konzervatív módon, gyulladáscsökkentőkkel, fizikoterápiás kezelésekkel kezdtük meg a gyógyítását annak érdekében, hogy megszüntessük az ínt körülölelő hártyák gyulladását. Nála ez nem vezetett eredményre, ezért hosszú ideig tartó teljes pihenés vagy speciális műtét várt rá."

A játékos, az egészségügyi stáb és Kovács Zoltán sportigazgató egyeztetése eredményeként végül az operáció mellett döntöttek, amit

 el is végzett a finnországi Turkuban a specialista, dr. Lasse Lempainen, de egy ideig biztosan nem számíthat a szakmai stáb a védő játékára.

Kecskés Ákos eddig hatszor lépett pályára a magyar válogatottban.

