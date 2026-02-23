Lionel Messi csapata, az Inter Miami – amelynek keretében nem volt ott Pintér Dániel – a Los Angeles FC otthonában lépett pályára az MLS nyitányán magyar idő szerint vasárnap hajnalban, ám a bajnoki címvédő 3-0-ra kikapott.

Lionel Messi csalódott volt az Inter Miami szezonkezdete után

Fotó: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A közösségi médiában megjelent egy felvétel, amelyen látható, amint a lefújást követően Messi ingerülten megindult a játékvezetői szoba felé, hogy kérdőre vonja a bírókat a meccsen hozott kétes ítéleteikkel kapcsolatban, ám a csapattársa, Luis Suárez idejében közbelépett és lecsillapította a világbajnok támadót. A felvételen a 38 éves argentin klasszis előbb rövid időre eltűnt a folyosón, majd újra felbukkant, ám a balhé aztán elmaradt, mivel a csapattársaival együtt végül az öltöző felé vette az irányt.

🚨🚨| BREAKING: Footage shows Lionel Messi trying to CONFRONT the referee after full-time, with Luis Suárez pulling him back to stop him entering the officials’ dressing room. 😳🇦🇷



pic.twitter.com/I85cyMkCd9 — CentreGoals. (@centregoals) February 22, 2026

Messi megúszta a büntetést

A korábban a Chelsea-t is megjárt Matt Miazga kapott legutóbb büntetést a ligában amiatt, hogy bement a játékvezetői szobába, ahová a játékosoknak tilos a belépés. A három mérkőzésre szóló eltiltást végül egyre csökkentették. Az MLS ugyan vizsgálatot indított, de semmi szabálysértőt nem talált, így hivatalosan is lezárták az ügyet.

A nyolcszoros aranylabdás korábban is kritizálta már a tengerentúli játékvezetőket, de soha nem indítottak ellene fegyelmi eljárást emiatt. Az előző szezonban azonban pénzbírságot és egymeccses eltiltást kapott, ami miatt ki kellett hagynia az MLS All Star mérkőzést.

A mérkőzés után Javier Mascherano, az Inter Miami edzője elismerte, hogy játékosainak bőven van mit fejlődniük.

„Pontosan tudjuk, hogy sokat kell még fejlődnünk. Értünk már el pozitív dolgokat, de a hibákat ki kell kijavítanunk és tovább kell építkeznünk” – mondta az argentin szakember.