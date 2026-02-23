Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij nem áll le, ismét a Barátság kőolajvezetéket támadta Ukrajna – videó

Kínos!

Vasárnapi dupla égés: senki sem volt kíváncsi Magyar Péter haknijára

Link másolása
Vágólapra másolva!
Meglepően sima vereséget szenvedett a bajnok Inter Miami az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) nyitófordulójában a Los Angeles FC vendégeként. A 3-0-s vereséget nehezen viselte Lionel Messi, akit úgy kellett lefogni a meccs után.

Lionel Messi csapata, az Inter Miami – amelynek keretében nem volt ott Pintér Dániel – a Los Angeles FC otthonában lépett pályára az MLS nyitányán magyar idő szerint vasárnap hajnalban, ám a bajnoki címvédő 3-0-ra kikapott.

Lionel Messi csalódott volt az Inter Miami szezonkezdete után
Lionel Messi csalódott volt az Inter Miami szezonkezdete után
Fotó: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A közösségi médiában megjelent egy felvétel, amelyen látható, amint a lefújást követően Messi ingerülten megindult a játékvezetői szoba felé, hogy kérdőre vonja a bírókat a meccsen hozott kétes ítéleteikkel kapcsolatban, ám a csapattársa, Luis Suárez idejében közbelépett és lecsillapította a világbajnok támadót. A felvételen a 38 éves argentin klasszis előbb rövid időre eltűnt a folyosón, majd újra felbukkant, ám a balhé aztán elmaradt, mivel a csapattársaival együtt végül az öltöző felé vette az irányt.

Messi megúszta a büntetést

A korábban a Chelsea-t is megjárt Matt Miazga kapott legutóbb büntetést a ligában amiatt, hogy bement a játékvezetői szobába, ahová a játékosoknak tilos a belépés. A három mérkőzésre szóló eltiltást végül egyre csökkentették. Az MLS ugyan vizsgálatot indított, de semmi szabálysértőt nem talált, így hivatalosan is lezárták az ügyet.

A nyolcszoros aranylabdás korábban is kritizálta már a tengerentúli játékvezetőket, de soha nem indítottak ellene fegyelmi eljárást emiatt. Az előző szezonban azonban pénzbírságot és egymeccses eltiltást kapott, ami miatt ki kellett hagynia az MLS All Star mérkőzést. 

A mérkőzés után Javier Mascherano, az Inter Miami edzője elismerte, hogy játékosainak bőven van mit fejlődniük.

„Pontosan tudjuk, hogy sokat kell még fejlődnünk. Értünk már el pozitív dolgokat, de a hibákat ki kell kijavítanunk és tovább kell építkeznünk” – mondta az argentin szakember.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!