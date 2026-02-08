Lionel Messi szombaton, az ecuadori Quitóban rendezett előszezonbeli barátságos mérkőzésen egy jellegzetes szóló gólt szerzett, majd egy gólpasszt adott az újonnan igazolt Germán Berterame-nek, így az Inter Miami 2-2-es döntetlent játszott a Barcelona SC-vel. Az argentin csatár a 31. percben nyitotta a gólok sorát, amikor a középpályáról előre tört az ellenfél büntetőterületének szélére, majd két védőt is megkerült, és bal lábbal a hálóba lőtt (videó lent). Ez volt Messi első gólja 2026-ban.

Fotó: MARCOS PIN / AFP

Az ecuadori csapat Joao Rojas góljával rövid időre egyenlített, de Messi az első félidő hosszabbításában visszaadta a Miami előnyét. A 38 éves játékos tökéletes keresztpasszt adott Berterame-nek a tizenhatos szélén, és a mexikói csatár megverte a Barcelona kapusát. Ez volt az ideális módja annak, hogy megünnepelje Berterame első mérkőzését a Miami színeiben, miután a hónap végén 15 millió dollárért igazolt át a Monterrey-ből.

A Miami továbbra is csak egy győzelmet szerzett három dél-amerikai mérkőzéséből, miután a nyitó meccsen vereséget szenvedett a perui Alianza Lima ellen, majd a múlt héten győzelmet aratott a kolumbiai Atlético Nacional felett. Javier Mascherano csapata pénteken Puerto Ricóban az Independiente del Valle ellen fejezi be az új szezonra való felkészülést. Az együttes február 21-én az LAFC ellen kezdi meg a 2026-os MLS-szezont.