Az Inter Miami csütörtökön játszott barátságos meccset az ecuadori Independiente del Valle ellen. Az amerikai csapat 2-1-re győzött, Lionel Messi büntetőből talált be a 70. percben.
Földre teperték Messit
A meccs legemlékezetesebb jelenete a 88. percben történt, amikor szurkolók rohantak a pályára. Egyikük a kezdőkörben álló Messihez rohant és átölelte a derekát. Sokáig nem érinthette a nyolcszoros aranylabdás klasszist, egy biztonsági őr pillanatok alatt ott termett, és mindkettőjüket lerántotta a földre.
Messi látszólag sértetlen maradt, azonnal felállt és szinte rezzenéstelen arccal elsétált a tett helyszínéről.
Ezt a mérkőzést eredetileg február 13-án rendezték volna, de elhalasztották, mert Messi fájdalmat érzett a lábában. A Miami 3-0-s vereséggel kezdte az MLS idei kiírását a Los Angeles FC ellen. Legközelebb vasárnap lépnek pályára az Orlando City ellen.