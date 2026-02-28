Live
Barátságos meccset játszott az Inter Miami Puerto Ricoban, méghozzá egy ecuadori csapat ellen. Néhány szurkoló beszaladt a pályára, Lionel Messi pedig a földön kötött ki.

Az Inter Miami csütörtökön játszott barátságos meccset az ecuadori Independiente del Valle ellen. Az amerikai csapat 2-1-re győzött, Lionel Messi büntetőből talált be a 70. percben.

Földre teperték Messit
Fotó: JAYDEE LEE SERRANO / AFP

A meccs legemlékezetesebb jelenete a 88. percben történt, amikor szurkolók rohantak a pályára. Egyikük a kezdőkörben álló Messihez rohant és átölelte a derekát. Sokáig nem érinthette a nyolcszoros aranylabdás klasszist, egy biztonsági őr pillanatok alatt ott termett, és mindkettőjüket lerántotta a földre.

Messi látszólag sértetlen maradt, azonnal felállt és szinte rezzenéstelen arccal elsétált a tett helyszínéről.

Ezt a mérkőzést eredetileg február 13-án rendezték volna, de elhalasztották, mert Messi fájdalmat érzett a lábában. A Miami 3-0-s vereséggel kezdte az MLS idei kiírását a Los Angeles FC ellen. Legközelebb vasárnap lépnek pályára az Orlando City ellen.

 

