Az Inter Miami csütörtökön játszott barátságos meccset az ecuadori Independiente del Valle ellen. Az amerikai csapat 2-1-re győzött, Lionel Messi büntetőből talált be a 70. percben.

Földre teperték Messit

Fotó: JAYDEE LEE SERRANO / AFP

A meccs legemlékezetesebb jelenete a 88. percben történt, amikor szurkolók rohantak a pályára. Egyikük a kezdőkörben álló Messihez rohant és átölelte a derekát. Sokáig nem érinthette a nyolcszoros aranylabdás klasszist, egy biztonsági őr pillanatok alatt ott termett, és mindkettőjüket lerántotta a földre.

Messi látszólag sértetlen maradt, azonnal felállt és szinte rezzenéstelen arccal elsétált a tett helyszínéről.

Lo que debía ser una fiesta terminó en polémica: hinchas invadieron la cancha y en medio del descontrol derribaron a Messi 😳🔥#Messi #Fútbol #PuertoRico #TodoPuebla pic.twitter.com/OnYgCkkSXk — Todo Puebla (@TodoPuebla) February 27, 2026

Ezt a mérkőzést eredetileg február 13-án rendezték volna, de elhalasztották, mert Messi fájdalmat érzett a lábában. A Miami 3-0-s vereséggel kezdte az MLS idei kiírását a Los Angeles FC ellen. Legközelebb vasárnap lépnek pályára az Orlando City ellen.