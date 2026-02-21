Live
Szombat délután történelmi mérkőzést rendeztek a Premier League 27. fordulójában. A Brentford-Brighton összecsapáson kezdőként lépett pályára vendégcsapatban a 40 éves James Milner, aki a 654. meccsét játszotta az angol bajnokságban, ezzel a Premier League-örökranglista élére ugrott a lejátszott meccsek tekintetében.

A Brighton & Hove Albion csapatában futballozó James Milner a korábbi csúcstartó Gareth Barry rekordját adta át a múltnak, amikor pályára lépett a Brentford elleni összecsapáson. 

Brighton's English midfielder #06 James Milner prepares to take a free kick during the English Premier League football match between Brighton and Hove Albion and Tottenham Hotspur at the American Express Community Stadium in Brighton, southern England on September 20, 2025. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
James Milner 40 évesen is elképesztő formában van
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A 40 éves Milner 23 éve futballozik a Premier League-ben, 654 meccsen 56 gólt lőtt és 87 gólpasszt adott, mellette pedig háromszor nyert bajnoki címet. 

Milner lett a Premier League rekordere

Milner 2002-ben, mindössze 16 évesen mutatkozott be a Premier League-ben a Leeds United játékosaként, majd megfordult a Newcastle United és az Aston Villa együttesében is.

A 61-szeres angol válogatott játékos 2010 nyarán igazolt a Manchester Cityhez, ahol öt szezont töltött, ez idő alatt pedig kétszer nyerte meg a Premier League-trófeát. 2015 nyarán szabadon igazolható játékosként szerződött a Liverpool együtteséhez, amellyel 2019-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, majd 2020-ban bajnoki címet ünnepelhetett a Mersey-parti klubbal.

Liverpool's English midfielder James Milner (L) and Liverpool's English midfielder Jordan Henderson hold the European Champion Clubs' Cup trophy during an open-top bus parade around Liverpool, north-west England on June 2, 2019, after winning the UEFA Champions League final football match between Liverpool and Tottenham. Liverpool's celebrations stretched long into the night after they became six-time European champions with goals from Mohamed Salah and Divock Origi to beat Tottenham -- and the party was set to move to England on Sunday where tens of thousands of fans awaited the team's return. The 2-0 win in the sweltering Metropolitano Stadium delivered a first trophy in seven years for Liverpool, and -- finally -- a first win in seven finals for coach Jurgen Klopp. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
James Milner (balra) minden rangos trófeát megnyert a Liverpool csapatával
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Milner 2023 nyarán, a liverpooli szerződésének lejárta után igazolt a Brightonhoz, azóta 42 alkalommal lépett pályára a Sirályok színeiben. 

A korábbi rekorder Gareth Barry 653 Premier League-mérkőzésen lépett pályára az Aston Villa, a Manchester City, az Everton és a West Bromwich Albion színeiben.

A ranglista harmadik helyén a walesi Ryan Giggs áll, aki mind a 632 mérkőzését a Manchester United játékosaként játszotta a Premier League-ben. 

