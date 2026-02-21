A Brighton & Hove Albion csapatában futballozó James Milner a korábbi csúcstartó Gareth Barry rekordját adta át a múltnak, amikor pályára lépett a Brentford elleni összecsapáson.

James Milner 40 évesen is elképesztő formában van

Fotó: Glyn Kirk/AFP

A 40 éves Milner 23 éve futballozik a Premier League-ben, 654 meccsen 56 gólt lőtt és 87 gólpasszt adott, mellette pedig háromszor nyert bajnoki címet.

Milner lett a Premier League rekordere

Milner 2002-ben, mindössze 16 évesen mutatkozott be a Premier League-ben a Leeds United játékosaként, majd megfordult a Newcastle United és az Aston Villa együttesében is.

A 61-szeres angol válogatott játékos 2010 nyarán igazolt a Manchester Cityhez, ahol öt szezont töltött, ez idő alatt pedig kétszer nyerte meg a Premier League-trófeát. 2015 nyarán szabadon igazolható játékosként szerződött a Liverpool együtteséhez, amellyel 2019-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, majd 2020-ban bajnoki címet ünnepelhetett a Mersey-parti klubbal.

James Milner (balra) minden rangos trófeát megnyert a Liverpool csapatával

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Milner 2023 nyarán, a liverpooli szerződésének lejárta után igazolt a Brightonhoz, azóta 42 alkalommal lépett pályára a Sirályok színeiben.

A korábbi rekorder Gareth Barry 653 Premier League-mérkőzésen lépett pályára az Aston Villa, a Manchester City, az Everton és a West Bromwich Albion színeiben.

A ranglista harmadik helyén a walesi Ryan Giggs áll, aki mind a 632 mérkőzését a Manchester United játékosaként játszotta a Premier League-ben.