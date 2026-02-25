Rengeteg stadionban okoztak galibát a szurkolói bekiabálások. Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága közel tucatnyi büntetést osztott ki az érintett kluboknak.

Obszcén bekiabálások miatt is büntetett az MLSZ

Fotó: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Obszcén bekiabálások miatt is büntetett az MLSZ

Az NB I legutóbbi fordulóiban minden esetben szurkolói bekiabálások miatt büntetett az MLSZ. Az FTC a ETO, a Paks, az Újpest és a ZTE elleni meccseken tapasztalt obszcén bekiabálások miatt kapott büntetést. Az újpestiek a Nyíregyháza és a DVSC elleni, a Zalaegerszeg a Puskás Akadémia és a Nyíregyháza, a Kisvárda az MTK elleni, a bajnoki listavezető ETO pedig a Fradi elleni meccs után kapott büntetést.

A Fegyelmi Bizottság a Magyar Kupában is vizsgálódott. Az ETO FC Győr a Videoton FC Fehérvár elleni meccsén szurkolói viselkedés, valamint tiltott pirotechnika használata miatt pénzbüntetést és a soron következő MK-meccsre szóló szektorbezárást rendelt el. A további kiszabott büntetések listáját itt találja.