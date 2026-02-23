Live
Egyre biztosabb, hogy a Real Madrid a következő szezonnak már új edzővel vág neki. Ám spanyol lapértesülések szerint a Benfica elleni botrányos Bajnokok Ligája-playoff mérkőzés után José Mourinho kiszállt a Real kispadjáért folytatott versenyből.

Miután a Real Madrid januárban kirúgta Xabi Alonsót, olyan hírek jelentek meg, miszerint ismét José Mourinho veheti át a csapat irányítását. Legalábbis Florentino Pérez klubelnök szerette volna visszacsábítani a kispadra a csapat korábbi edzőjét, mostanra viszont minimálisra csökkent a portugál edző visszatérésének esélye.

José Mourinho a Real Madrid csatárát, Vinícius Júniort támadta
José Mourinho a Real Madrid csatárát, Vinícius Júniort támadta
Fotó: BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Mourinho elvágta magát, nincs már helye a Real Madridnál

A portugál szakember – aki eltiltás miatt nem lehet ott a Real Madrid elleni szerdai BL-visszavágón – szerződése még egy évig érvényes Lisszabonban. A távozása első sorban azért merült fel, mert a jelenlegi kontraktusa tartalmaz egy kilépési záradékot, így kompenzáció nélkül léphetne le. Bár maga Mourinho cáfolta ezeket a híreket, a spanyol Diario AS információi szerint 

a Real Madridnál valójában nem is vették fontolóra a szerződtetését, mivel a kétszeres BL-győztes trénert nem tartják eléggé színvonalas edzőnek.

A 63 éves portugál szakember a kritikák kerettüzébe került, amiért látszólag Vinícius Júniort okolta a Real botrányba fulladt lisszaboni BL-találkozója miatt. A spanyol lap szerint ez is vezethetett a döntéshez, mivel a Real-szurkolók többsége és a játékosok sem látnák szívesen a csapat élén. Ugyan Mourinho és Florentino Pérez továbbra is szoros kapcsolatot ápol egymással, de gyakorlatilag már semmi esély nincs arra, hogy a portugál edző valaha is visszatérjen a király gárdához.

Mourinho 2010 és 2013 között irányította a Realt, egy bajnoki címet és egy Király-kupát nyert, ám a Bajnokok Ligájában háromszor is az elődöntő jelentette a végállomást. Távozása után megfordult a Chelsea, a Manchester United, a Tottenham, a Roma és a Fenerbahce kispadján is, jelenleg pedig a Benficát vezeti. 

A Real Madrid Álvaro Arbeloa irányításával első bajnoki vereségét szenvedte el a múlt hétvégén, ami után egyre biztosabbnak tűnik, hogy az ideiglenesen kinevezett spanyol szakember helyét új edző veszi a nyáron. Bár felvetődött Jürgen Klopp neve is, a Liverpool és a Dortmund egykori sikeredzője már jelezte, hogy nem szeretne visszatérni a kispadra, így a posztra jelenleg két német szövetségi kapitány, Thomas Tuchel és Julian Nagelsmann a legesélyesebb.

