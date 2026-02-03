Az MTK kedden a honlapján jelentette be, hogy opcióval is rendelkezik a 23 éves futballista játékjogának későbbi megvásárlására.

Adrian Zeljkovic az MTK játékosa lett

Fotó: MTK Budapest

Nagy erősítés lesz az MTK-nak Adrian Zeljkovic?

Zeljkovic eddig háromszor szerepelt a szlovén felnőtt válogatottban, míg az U21-es együttessel kijutott a 2025-ös Európa-bajnokságra, ahol minden találkozón pályára lépett.

A cseh Plzenben 23 találkozón lépett pályára és egy gólt szerzett.

Az Európa Ligában egyedüliként veretlen, továbbjutást kiharcoló együttesben