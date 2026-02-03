Live
Itt a nagy bejelentés. A labdarúgó Fizz Ligában szereplő MTK Budapestben folytatja a pályafutását a szlovén válogatott középpályás, Adrian Zeljkovic, aki a Viktoria Plzentől kölcsönbe került a fővárosiakhoz.

Az MTK kedden a honlapján jelentette be, hogy opcióval is rendelkezik a 23 éves futballista játékjogának későbbi megvásárlására.

Adrian Zeljkovic az MTK játékosa lett
Adrian Zeljkovic az MTK játékosa lett
Fotó: MTK Budapest

Nagy erősítés lesz az MTK-nak Adrian Zeljkovic?

Zeljkovic eddig háromszor szerepelt a szlovén felnőtt válogatottban, míg az U21-es együttessel kijutott a 2025-ös Európa-bajnokságra, ahol minden találkozón pályára lépett.

A cseh Plzenben 23 találkozón lépett pályára és egy gólt szerzett.

Az Európa Ligában egyedüliként veretlen, továbbjutást kiharcoló együttesben 

az elmúlt hónapokban hét találkozón is játszott, többek között az AS Roma, az FC Porto, a Fenerbahce, a Freiburg és a Ferencváros elleni meccseken is.

 

