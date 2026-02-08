Az MTK az előző fordulóban meglepő vereséget szenvedett az újonc Kazincbarcika ellen, ráadásul hazai pályán. A fővárosiak ezúttal a kiesés ellen küzdő Nyíregyháza otthonába szerették volna kiköszörülni a csorbát.

Fordított az MTK ellen és elmozdult a kiesőhelyről a Nyíregyháza

Fotó: mtkbudapest.hu

Remekül kezdődött a mérkőzés, melyen a vendégek a hetedik percben vezetést szereztek, amire a Nyíregyházának volt válasza, a 18. percben viszont már ismét a kék-fehéreknél volt az előny. Ezek után egyértelműen a szabolcsiak vették át az irányítást, ám komoly mezőnyfölényüket ritkán tudták nagy helyzetre váltani, ugyanakkor a fővárosiak kontrából többször veszélyeztettek.

Óriásit fordított az MTK ellen és menekül a kiesés elől a Nyíregyháza

A szünet jót tett a Nyíregyházának, amely a második játékrész elején nekiugrott a fővárosiaknak és alig három perc elteltével egy szép szabadrúgást követően Tijani fejesével egyenlített.

A gól, ha lehet még jobban felpörgette Bódog Tamás együttesét, a vendégek pedig láthatóan megzavarodtak és a folytatásban gyakorlatilag csak a védekezéssel törődtek. A Nyíregyháza rohamai sokáig nem vezettek újabb eredményre, bő negyedórával a vége előtt aztán egy szöglet után Temesvári fejelt a kapuba. Az MTK a fordítás után sem tudott váltani, a hazaiak maradtak támadásban és a 81. percben büntetőből Tijani eldöntötte a meccset.

A nyírségiek sorozatban aratott második győzelmükkel elmozdultak az NB I kiesőzónájából és a Diósgyőrt megelőzve a tizedik helyre léptek előre. A nyolcadik MTK-nak már csupán négy pont az előnye a 11. DVTK-val szemben.

Bodóg Tamás szerint a nézők megkapták a cirkuszt

Bódog Tamás irányításával először nyert hazai pályán a Spartacus, amely idén még veretlen. A nyíregyháziak edzője érthetően elégedett volt a lefújás után.

Az első félidő nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de utána megvolt az a lelkesedés, az a szenvedély és az a hozzáállás, ami kihozza a nézőket a stadionba. A nézőknek cirkusz kellett, megkapták. A második félidő pont olyan volt, ahogy elképzelem a futballt.

Mindenki lelkes és tudja a pozícióját, kellő agresszivitással megy bele a párharcokba, segítik egymást. Le a kalappal a srácok lőtt, mert a második félidő rendben volt. Ha ezt tudják az első perctől kezdve produkálni, akkor eljutunk odáig, ahová szeretnék eljutni. Pozitívumként ki lehet emelni, hogy a pontrúgásaink ültek és veszélyesek voltak” – értékelt a mérkőzés után az M4 Sport kamrái előtt Bódog Tamás.