A címvédő Napoli ugyan vezetést szerzett az Atalanta vendégeként, de végül 2-1-ra kikapott az olasz labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának vasárnapi játéknapján. A negyedik helyen álló és két meccs óta nyeretlen nápolyiak sorozatban négy Bergamóban megnyert bajnokit követően szenvedtek vereséget.

A Napoli-szurkolók mérgelődhettek a VAR-döntés után

Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Félreértés miatt szúrta le a felesége a Napoli-szurkolót

A meccs alatt egy egészen furcsa eset is történt Nápoly egyik városrészében, Capodimontéban. Az első félidő hajrájában egy vitatott VAR-döntés után érvénytelenített a játékvezető egy vendégeknek megítélt tizenegyest. A Marca információi szerint az ítélet igencsak felbosszantott egy otthonában szurkoló 40 éves nápolyi férfit, aki a tévé előtt dühöngött. A felesége azonban azt hitte, a sértések és a szitkozódások neki szólnak, emiatt hatalmas vita alakult ki közöttük, ami végül tettlegességig fajult.

A 35 éves nő először egy ollót dobott a férje felé, de miután az nem talált célt, felkapott egy konyhakést és megszúrta a férfi bal oldalát. A nő ezt követően sem állt le és több kést is dobált a menekülni próbáló férfi irányába, amik közül az egyik a falba fúródott. A férjnek végül sikerült értesítenie a mentőket.

A capodimontei rendőrség több vádpontban, többek között családon belüli erőszak és súlyos testi sértés, valamint illegális késbirtoklás miatt letartóztatta a nőt.