A pénteki havazás az NB I ötödik helyén álló Zalaegerszeg stadionját is elérte, aminek köszönhetőn hatalmas hóréteg zúdult a pályára.

Zalaegerszegen problémát okozott a hóhelyzet, de a szurkolók megdolgoztak az NB I-es bajnokiért

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A szurkolók segítsége is kellett a hétvégi NB I-es bajnoki megrendezéséhez

A ZTE 1920 a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet erre, a vasárnapi bajnoki zavartalan megrendezéséhez pedig köszönetet mondott a szurkolóknak, akik önként jelentkeztek hólapátolásra.

„A mérkőzés lebonyolítása és csapatunk zavartalan felkészülése érdekében szombaton reggel 8:00 órától hólapátolással segítjük klubunkat a ZTE Aréna pályáján!” – olvasható a klub közleménye, amihez Damian Pedrosa, a ZTE ügyvezető elnöke is hozzászólt:Nagyon szépen köszönöm! A ZTE család mindig egységes!”.

A Zalaegerszeg vasárnap kora délután a harmadik helyen álló Debrecent fogadja. A hajdúsági csapatnál Sergio Navarro vezetőedző kétmérkőzéses eltiltása letelt, ugyanakkor piros lapja miatt Szűcs Tamás nem játszhat. A ZTE jó formában várhatja a hétvégi mérkőzést, mivel legutóbbi tíz bajnokija közül csak egyet veszített el, két döntetlen mellett hetet megnyert, köztük a listavezető ETO-t, a második Ferencvárost és a negyedik Paksot is legyőzte.

