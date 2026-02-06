A Fizz Liga 21. fordulója pénteken a Kisvárda-Kazincbarcika összecsapással kezdődött. Az újoncok eddigi egyetlen NB I-es mérkőzésén ősszel a kisvárdiak diadalmaskodtak. A két csapat finoman szólva sem várta jó formában a találkozót, ugyanis bár a sereghajtó Kazincbarcika az előző körben nyerni tudott az MTK otthonában, azt megelőzően kilenc bajnokin maradt nyeretlen, míg Révész Attila együttese idén még nem tudott nyerni.
A Kisvárda örülhetett az NB I-es újoncok csatája után
Nem hozott túlságosan izgalmas csatát az újoncok találkozójának első 45 perce, amelynek során mezőnyfölényben futballozott a hazai együttes, de mindez meddőnek bizonyult. Hiába volt ugyanis többet a labda a Kisvárdánál, a szabolcsi csapat a szünetig nem tudta megszerezni a vezetést annak ellenére, hogy jócskán próbálkozott. Ugyanez nem volt elmondható a Kazincbarcikáról, amely jobbára a védekezéssel törődött, kapura viszont alig volt veszélyes.
Fordulás után sem emelkedett jelentős mértékben a színvonal, ugyanakkor a második játékrészben már valamivel jobban játszott Kuttor Attila csapata, amely a félidő felénél egymás után többször is veszélyeztetett, de Popovics stabil teljesítményt nyújtott a várdai kapuban. A hazaiak hiába játszottak ebben a 45 percben alárendeltebb szerepet, végül mégis otthon tudták tartani a három pontot: ehhez kellett az utolsó percekben Matanovic harcossága, amellyel tizenegyest harcolt ki, majd Cipetic büntetője, amelybe bár beleért Gyollai kapus, védeni mégsem tudott.
Az utolsó helyen álló borsodi együttesnek ez már a nyolcadik idegenbeli veresége az idényben, és egymás után másodszor maradt alul egy góllal a Kisvárdával szemben. A vendéglátó szabolcsi csapat két nyeretlenül megvívott bajnoki után győzött ismét - írja az MTI.
Labdarúgó Fizz Liga, 21. forduló:
Kisvárda Master Good-Kolorcity Kazincbarcika SC 1-0 (0-0)
Kisvárda, Várkerti Stadion, v: Bogár gólszerző: Cipetic (89., 11-esből)
sárga lap: Cipetic (89.), Chlumecky (92.), illetve Meszhi (42.), Klausz (59.), Rácz (86.), Baranyai (91.)
