A Fizz Liga 21. fordulója pénteken a Kisvárda-Kazincbarcika összecsapással kezdődött. Az újoncok eddigi egyetlen NB I-es mérkőzésén ősszel a kisvárdiak diadalmaskodtak. A két csapat finoman szólva sem várta jó formában a találkozót, ugyanis bár a sereghajtó Kazincbarcika az előző körben nyerni tudott az MTK otthonában, azt megelőzően kilenc bajnokin maradt nyeretlen, míg Révész Attila együttese idén még nem tudott nyerni.

Ilija Popovics először nem kapott gólt 2026-ban, a Kisvárda pedig először nyert idén az NB I-ben

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A Kisvárda örülhetett az NB I-es újoncok csatája után

Nem hozott túlságosan izgalmas csatát az újoncok találkozójának első 45 perce, amelynek során mezőnyfölényben futballozott a hazai együttes, de mindez meddőnek bizonyult. Hiába volt ugyanis többet a labda a Kisvárdánál, a szabolcsi csapat a szünetig nem tudta megszerezni a vezetést annak ellenére, hogy jócskán próbálkozott. Ugyanez nem volt elmondható a Kazincbarcikáról, amely jobbára a védekezéssel törődött, kapura viszont alig volt veszélyes.

Fordulás után sem emelkedett jelentős mértékben a színvonal, ugyanakkor a második játékrészben már valamivel jobban játszott Kuttor Attila csapata, amely a félidő felénél egymás után többször is veszélyeztetett, de Popovics stabil teljesítményt nyújtott a várdai kapuban. A hazaiak hiába játszottak ebben a 45 percben alárendeltebb szerepet, végül mégis otthon tudták tartani a három pontot: ehhez kellett az utolsó percekben Matanovic harcossága, amellyel tizenegyest harcolt ki, majd Cipetic büntetője, amelybe bár beleért Gyollai kapus, védeni mégsem tudott.

Az utolsó helyen álló borsodi együttesnek ez már a nyolcadik idegenbeli veresége az idényben, és egymás után másodszor maradt alul egy góllal a Kisvárdával szemben. A vendéglátó szabolcsi csapat két nyeretlenül megvívott bajnoki után győzött ismét - írja az MTI.

Labdarúgó Fizz Liga, 21. forduló:

Kisvárda Master Good-Kolorcity Kazincbarcika SC 1-0 (0-0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, v: Bogár gólszerző: Cipetic (89., 11-esből)

sárga lap: Cipetic (89.), Chlumecky (92.), illetve Meszhi (42.), Klausz (59.), Rácz (86.), Baranyai (91.)