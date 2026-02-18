A párharcnak a Premier League-ben szereplő Newcastle United volt az esélyese, amely a Bajnokok Ligája alapszakaszát a 12. helyen zárta és csak az utolsó fordulóban csúszott ki a top8-ból. Ezzel szemben a Qarabag a 22. helyen kvalifikálta magát a rájátszásba, ami már önmagában is a csoda kategória, hiszen az azeri csapatról előzetesen azt mondták a szakértők, hogy az alapszakasz egyik pofozógépe lesz.
A Newcastle Unitedra nehéz meccs várt, ugyanis a Qarabag az alapszakaszban szerzett 10 pontjából 7-et hazai környezetben szerzett, azonban az angol csapat az idei szezonban még nem veszített idegenbeli BL-meccset.
A Newcastle álomszerűen kezdte a meccset
A találkozó elején a Newcastle United nekirontott a Qarabagnak, és már a harmadik perc elején megszerezte a vezetést. A labdát a védelemből felcipelő Dan Burn külsővel indította Anthony Gordont, aki ziccerbe került és higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt (0-1).
- Az angol válogatott támadónak ez volt a 7. gólja az idei BL-szezonban, ezzel a legendás Alan Shearert megelőzve ő lett a Newcastle United történetének legeredményesebb játékosa egy Bajnokok Ligája idényen belül.
A folyatásban támadásban maradt az angol csapat, és a nyolcadik perc végén növelni tudta az előnyét. Az olasz Sandro Tonali távoli lövése még levágódott a blokkról, de a labda kikerült balra Kieran Trippierhez, aki tökéletesen áttekerte azt a hosszúra, az érkező Malick Thiaw pedig hat méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu jobb oldalába (0-2).
Hat perccel később a Newcastle lezárhatta volna a meccset és az egész párharcot is, de az angol válogatott Anthony Gordon ziccerét Mateusz Kochalski lábbal védeni tudta, így a lengyel kapus valamelyest meccsben tartotta a Qarabagot. Az angol csapat a folytatásban is folyamatosan alakította ki a ziccereket, a 25. percben Harvey Barnes került helyzetbe, de a Qarabag kapusa bravúrral védeni tudta az angol szélső közeli lövését.
Három perccel később Gordon szerezhette volna meg a második gólját, de a közeli lövésébe Kochalski belevetődött, és szögletre tudott menteni. Sokra azonban nem ment vele az azeri csapat, mert a szöglet után Barnes lőtt kapura, amibe a bevetődő Matheus Silva kapott bele kézzel, a játékvezető pedig videózás után büntetőt ítélt az angol csapat javára. A labda mögé Gordon állt oda, és higgadtan a jobb felső sarokba lőtt (0-3).
Az azeri csapat a harmadik gól után teljesen megtört, és a középkezdés után azonnal növelte előnyét a Newcastle. Gordon csapott le egy rosszul visszatett labdára, elszedte azt a kolumbiai Kevin Medinától és egyedül tört kapura, megtolta Kochalski mellett majd az üres kapuba passzolt (0-4).
A félidő végén a Newcastle aztán megszerezte az ötödik gólját is. Gordon szerzett labdát a kapu előterében, kilépett ziccerben, azonban a kivetődő Kochalski elkaszálta, így újabb büntetőt kapott az angol csapat. A labda mögé ezúttal is Gordon állt oda, aki ezúttal félmagasan a kapu bal oldalába lőtt (0-5).
- Harry Kane után Anthony Gordon lett a második angol játékos, aki mesternégyest lőtt egy BL-meccsen. A Bayern München támadójának ez 2024 szeptemberében sikerült a Dinamo Zagreb ellen 9-2-re megnyert mérkőzésen.
- Anthony Gordon csupán a második játékos a Bajnokok Ligája történetében, aki egy mérkőzés első félidejében négy gólt szerzett. Korábban ez csak brazil Luiz Adrianonak sikerült az ukrán Sahtar Donyeck színeiben a fehérorosz BATE Boriszov ellen 2014 októberében.
- A Newcastle United mindössze a második csapat a Bajnokok Ligája történetében, amely egy egyenes kieséses szakaszbeli mérkőzésen már a félidőben legalább öt góllal vezetett. Korábban ez a Bayern Munichnak sikerült a negyeddöntőben a FC Porto ellen 2015 áprilisában.
A második félidő elején jól kezdett a Newcastle, az 55. percben mégis a hazai csapat szerzett gólt. A francia Abdellah Zoubir remek átadása után Elvin Csafargulijev került helyzetbe, az éles szögből leadott lövését pedig Nick Pope bevédte, így az azeri csapat megszerezte szépítőgólját (1-5), a Tofik Bahramov Stadion pedig úgy robbant fel, mintha a Qarabag szerzett volna vezetést.
Ezt követően a támadásban maradt a Qarabag, a Newcastle United pedig láthatóan elengedte a mérkőzést, és próbálta minimális erőbefektetéssel lehozni a fennmaradó játékidőt.
Ennek ellenére az angol csapat a 72. percben újabb gólt tudott szerezni. A négy perccel korábban beálló Jacob Murphy kapott egy labdát a jobb szélen, befelé húzott majd 20 méterről a lőtt, a labdája megpattant Abdellah Zoubir fején, így pedig védhetetlenül vágódott a léc alá (1-6).
Az utolsó szűk húsz percben a Qarabag ment előre a második a gólért, de újabb gólt már nem tudott szerezni az azeri csapat, így maradt az ötgólos különbség, amivel a Newcastle már az első mérkőzésen eldöntötte a továbbjutást.
- Az európai kupasorozatok történetében ez volt a 92. alkalom, amikor egy csapat legalább ötgólos különbséggel nyerte meg egy oda-visszavágós párharc első mérkőzését – az előző 91 eset mindegyikében a győztes csapat jutott tovább.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzés:
Qarabag (azeri)-Newcastle United (angol) 1-6 (0-5)
gólszerzők: Csafargulijev (55.), illetve Gordon (3., 32., 34., 45+1. – a másodikat és a negyediket tizenegyesből), Thiaw (8.), Murphy (72.)
