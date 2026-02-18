A párharcnak a Premier League-ben szereplő Newcastle United volt az esélyese, amely a Bajnokok Ligája alapszakaszát a 12. helyen zárta és csak az utolsó fordulóban csúszott ki a top8-ból. Ezzel szemben a Qarabag a 22. helyen kvalifikálta magát a rájátszásba, ami már önmagában is a csoda kategória, hiszen az azeri csapatról előzetesen azt mondták a szakértők, hogy az alapszakasz egyik pofozógépe lesz.

A német válogatott Nick Woltemade kezdőként lépett pályára a Newcastle csapatában

Fotó: Giorgi Arjevanidze/AFP

A Newcastle Unitedra nehéz meccs várt, ugyanis a Qarabag az alapszakaszban szerzett 10 pontjából 7-et hazai környezetben szerzett, azonban az angol csapat az idei szezonban még nem veszített idegenbeli BL-meccset.

A Newcastle álomszerűen kezdte a meccset

A találkozó elején a Newcastle United nekirontott a Qarabagnak, és már a harmadik perc elején megszerezte a vezetést. A labdát a védelemből felcipelő Dan Burn külsővel indította Anthony Gordont, aki ziccerbe került és higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt (0-1).

Az angol válogatott támadónak ez volt a 7. gólja az idei BL-szezonban, ezzel a legendás Alan Shearert megelőzve ő lett a Newcastle United történetének legeredményesebb játékosa egy Bajnokok Ligája idényen belül.

Anthony Gordon a 9. meccsén a 7. gólját lőtte az idei BL-szezonban

Fotó: Giorgi Arjevanidze/AFP

A folyatásban támadásban maradt az angol csapat, és a nyolcadik perc végén növelni tudta az előnyét. Az olasz Sandro Tonali távoli lövése még levágódott a blokkról, de a labda kikerült balra Kieran Trippierhez, aki tökéletesen áttekerte azt a hosszúra, az érkező Malick Thiaw pedig hat méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu jobb oldalába (0-2).

Hat perccel később a Newcastle lezárhatta volna a meccset és az egész párharcot is, de az angol válogatott Anthony Gordon ziccerét Mateusz Kochalski lábbal védeni tudta, így a lengyel kapus valamelyest meccsben tartotta a Qarabagot. Az angol csapat a folytatásban is folyamatosan alakította ki a ziccereket, a 25. percben Harvey Barnes került helyzetbe, de a Qarabag kapusa bravúrral védeni tudta az angol szélső közeli lövését.

Három perccel később Gordon szerezhette volna meg a második gólját, de a közeli lövésébe Kochalski belevetődött, és szögletre tudott menteni. Sokra azonban nem ment vele az azeri csapat, mert a szöglet után Barnes lőtt kapura, amibe a bevetődő Matheus Silva kapott bele kézzel, a játékvezető pedig videózás után büntetőt ítélt az angol csapat javára. A labda mögé Gordon állt oda, és higgadtan a jobb felső sarokba lőtt (0-3).