Neymar rengeteget küzdött sérülésekkel pályafutása során, nemrég az édesapja beszélt róla, hogy a Santos sztárját mennyire megviselte, hogy folyamatosan kényszerpihenőre kell vonulnia. A Barcelona és a PSG korábbi klasszisa legutóbb két hónapra dőlt ki, a Velo Clube ellen 6-0-ra megnyert meccsen azonban visszatérhetett a pályára.

Neymar visszatért, de kis híján megint megsérült

Fotó: JOTA ERRE / AGIF

Neymart kegyetlenül felrúgták

Neymar a szünetben, 3-0-s Santos-vezetésnél állt be csereként, de nem kellett hozzá sok, hogy újra megsérüljön.

Az ellenfél labdarúgója, Islan brutális mozdulattal, nyújtott lábbal csúszott rá a 34 éves támadó bokájára,

aki azonnal a lábához kapott és fájdalmas arccal terült el a földön. A vétkes meglepő módon megúszta sárga lappal az esetet, holott a szabálytalanság láttán ezért inkább azonnali piros járt volna, hiszen Islan lába a labda közelében sem volt. Neymar végül megúszta a sérülést, végig a pályán maradhatott, sőt, egy gólpasszt is kiosztott Gabriel Barbosának a 82. percben.

Neymar 2025 elején tért vissza nevelőegyesületéhez, a Santoshoz, ahol érzelmes fogadtatásban részesült, és megkapta Pelé legendás 10-es mezét. A 34 éves támadó szeretne ott lenni az idei világbajnokságon, de már két éve nem lépett pályára a brazil válogatottban, így jelenleg kevés esély van rá, hogy a sérülékeny focistát Carlo Ancelotti szövetségi kapitány behívja az utazó keretbe.

