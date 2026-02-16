Live
„Ez egy ostoba csavargó” – durván nekimentek Zelenszkijnek, ezt most sem teszi zsebre

Sport

Kikerült a Liverpool fizetési listája, őrjöngenek a szurkolók Szoboszlai bére miatt

A brazil válogatott legendás játékosa két hónapnyi kihagyás után visszatért a pályára. Neymar csapata, a Santos 6-0-ra győzött, azonban a sérülékeny játékost brutálisan felrúgta az ellenfele, aki csak sárga lapot kapott a kegyetlen belépőért.

Neymar rengeteget küzdött sérülésekkel pályafutása során, nemrég az édesapja beszélt róla, hogy a Santos sztárját mennyire megviselte, hogy folyamatosan kényszerpihenőre kell vonulnia. A Barcelona és a PSG korábbi klasszisa legutóbb két hónapra dőlt ki, a Velo Clube ellen 6-0-ra megnyert meccsen azonban visszatérhetett a pályára.

SP - SANTOS - 02/15/2026 - PAULISTA 2026, SANTOS x VELO CLUBE - Neymar Jr., Santos player, during a match against Velo Clube at Vila Belmiro stadium for the 2026 Paulista championship. Photo: Jota Erre/AGIF (Photo by Jota Erre / AGIF via AFP)
Neymar visszatért, de kis híján megint megsérült
Fotó: JOTA ERRE / AGIF

Neymart kegyetlenül felrúgták

Neymar a szünetben, 3-0-s Santos-vezetésnél állt be csereként, de nem kellett hozzá sok, hogy újra megsérüljön. 

Az ellenfél labdarúgója, Islan brutális mozdulattal, nyújtott lábbal csúszott rá a 34 éves támadó bokájára, 

aki azonnal a lábához kapott és fájdalmas arccal terült el a földön. A vétkes meglepő módon megúszta sárga lappal az esetet, holott a szabálytalanság láttán ezért inkább azonnali piros járt volna, hiszen Islan lába a labda közelében sem volt. Neymar végül megúszta a sérülést, végig a pályán maradhatott, sőt, egy gólpasszt is kiosztott Gabriel Barbosának a 82. percben.

Neymar 2025 elején tért vissza nevelőegyesületéhez, a Santoshoz, ahol érzelmes fogadtatásban részesült, és megkapta Pelé legendás 10-es mezét. A 34 éves támadó szeretne ott lenni az idei világbajnokságon, de már két éve nem lépett pályára a brazil válogatottban, így jelenleg kevés esély van rá, hogy a sérülékeny focistát Carlo Ancelotti szövetségi kapitány behívja az utazó keretbe.

