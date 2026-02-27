Első góljait szerezte Neymar a térdműtétje után: a brazil klasszis a Vasco da Gama ellen csapatkapitányként, a meccset végigjátszva és két gólt szerezve döntött a Santos javára (2-1) a bajnokság negyedik fordulójában. Neymar aztán félreérthetetlenül kiállt Vinícius Júnior mellett.

Neymar megállíthatatlan volt, majd kiállt Vinícius Júnior mellett Fotó: MAURICIO DE SOUZA / AGIF

Mint ismert, a Real Madrid sztárja legutóbb a Benfica elleni Bajnokok Ligája-meccsen keveredett botrányba, amikor állítása szerint az ellenfél argentin játékosa rasszista sértésekkel támadott rá. Vinícius gyakran kerül hasonló helyzetbe, sokak szerint provokál, és ennek egyik eleme az ellenfeleket és azok szurkolóit irritáló tánca a góljai után.

Neymar gesztusára Vinícius így reagált: Szeretlek!

Neymar pontosan ezt a táncot mutatta be most a gólja után: a szögletzászlóhoz kocogott, közben csendre intette a kritikusokat az ujjával, majd a Vinícius-féle táncot lejtette.

Később Neymar a közösségi oldalán azzal a szöveggel osztotta meg a táncáról készült felvételt, hogy „Táncolj, Vini”. Erre a Real Madrid sztárja vallomással reagált: Vinícius a „te amo”, vagyis a „szeretlek” kifejezéssel és három szívecskével válaszolt.