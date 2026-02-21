A Barcelona és Paris Saint-Germain korábbi sztárja elárulta, napról-napra, a 2026-os év pedig óriási fordulópont lehet karrierjében. Neymar szeretne tagja lenni hazája válogatottjának a világbajnokságon, de a jövő egyelőre nagyon ködös.

Neymar pályafutása a végéhez közelít

Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A 128-szoros brazil válogatott támadó pénteken arról vallott, fogalma sincs, mit tartogat számára a jövő.

Nem tudom, mi fog történni, ahogy azt sem, mi lesz jövőre. Lehet, hogy decemberben úgy döntök, visszavonulok. Azt fogom tenni, amit a szívem diktál. Lassan haladunk, napról-napra”

- ecsetelte a CazéTV-nek adott interjúban.

Ezzel a kijelentéssel Neymar arra utalt, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy visszavonul, amikor 2026 decemberében lejár a szerződése a Santosszal.

Neymar tavaly decemberben esett át atroszkópiás beavatkozáson sérült térde miatt. Visszatérését viszont kissé megtoldotta, hogy százszázalékos állapotban léphessen majd újra pályára. Minden fájdalomtól és félelemtől mentesen.

„Tudok róla, hogy sokan ostobaságokat beszélnek. Nem tudják, milyen nehézségekkel jár a mindennapi élet. De ki kell tartanom. A Santos egy remek tervet készített, és sokat segít nekem” - fogalmazott a klub történetének legeredményesebb gólszerzője.

🇧🇷🗣️ Neymar admits that retirement is closer than we think:



"𝗠𝗔𝗬𝗕𝗘 𝗜𝗡 𝗗𝗘𝗖𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥, 𝗜 𝗔𝗠 𝗚𝗢𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗢 𝗪𝗔𝗡𝗧 𝗧𝗢 𝗧𝗔𝗞𝗘 𝗠𝗬 𝗥𝗘𝗧𝗜𝗥𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧"



"This year is very important not only with Santos but also with Brazil. There's the World Cup. It's an… pic.twitter.com/hemlbQ0rNi — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 20, 2026

A 34 éves támadó vasárnap játszott újra sérülését követően. A Santos 6-0-ra verte a Velo Clube csapatát a Paulista bajnokságban. Neymar 45 percet töltött a pályán és kiosztott egy gólpasszt. Az interjúban elmondta, nagyon jól érzi magát és kicsit megnyugodott, mert jobb formában érzi magát, mint korábban. Hozzátette, elismeri, hogy még hiányzik a ritmus a játékából, kicsit több edzésre van szüksége.

„El fogom érni a csúcsformám. Ezt akarom. Sok edzéssel és sok kitartással meglehet” - mondta.

Neymar most kezdte meg második szezonját a Santosban, miután 2025-ben visszatért a klubhoz a szaúdi al-Hilalnál töltött gondterhes időszakot követően. Fő célja, hogy visszanyerje formáját és ezzel meggyőzze a brazil válogatott szövetségi kapitányát, Carlo Ancelottit, hogy magával vigye a világbajnokságra.