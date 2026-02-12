A szurkolók csalódottan, füttyszóval búcsúztatták a Nottingham Forestet a City Groundon a sereghajtó Wolves elleni gól nélküli mérkőzés után.

Már nem Sean Dyche a Nottingham Forest edzője

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Megint új edző után nézhet a Nottingham Forest

Bár az egy ponttal a Forest három pontra eltávolodott a 18. helyezett West Hamtől, az eredmény komoly elszalasztott lehetőségnek számított egy olyan ellenféllel szemben, amely a szezonban mindössze egy győzelmet aratott az élvonalban.

Dyche alatt – aki a csapatával nemrég még a Fradit verte 4-0-ra az El-ben – a kispad az utóbbi hetekben egyre ingatagabbá vált:

a menedzser a legutóbbi tíz Premier League-meccséből csak kettőt nyert meg. Noha szerződése 2027-ig szólt, végül mindössze 25 mérkőzés és 114 nap jutott neki a kispadon. A 54 éves szakember órákkal a menesztése előtt realistán nyilatkozott jövőjéről, hangsúlyozva, hogy az esetleges változtatás az tulajdonos döntése.

Nottingham Forest Football Club can confirm that Sean Dyche has been relieved of his duties as head coach.



We would like to thank Sean and his staff for their efforts during their time at the Club and we wish them the best of luck for the future. We will be making no further… pic.twitter.com/q6LPADIsDw — Nottingham Forest (@NFFC) February 12, 2026

Evangelosz Marinakisz tulajdonos ezzel már a negyedik edzőjét keresheti ebben a szezonban. Dyche októberben érkezett a mindössze 39 napot kapó Ange Postecoglou helyére, míg korábban Nuno Espirito Santo is távozott a klubtól szeptemberben. Külön pikantériát ad a helyzetnek, hogy Nuno jelenlegi csapata, a West Ham javuló formát mutat, és az utóbbi fordulókban csökkentette hátrányát a Foresthez képest.

Dyche kinevezésekor a Forest még kieső helyen állt, és a szakember érkezése után rövid fellendülés következett: hét meccsből négy győzelem és egy döntetlen. A közelmúlt vegyes eredményei, valamint a riválisok javuló teljesítménye azonban ismét veszélyes zónába sodorta a csapatot. A Nottingham ugyan csak egyszer kapott ki az utolsó hat bajnokiján, a győzelmek hiánya és a Leeds elleni vereség után fokozódott a nyomás.

A döntés megosztotta a drukkereket: sokan Dyche tapasztalatát hiányolják a kiesés elleni harcban, mások friss impulzusokat várnak. A közösségi médiában ugyanakkor általános meglepetést keltett a Forest idei edzőkeringője.

A klubra sűrű időszak vár: 12 forduló maradt a bajnokságból, miközben a Forest a következő héten az Európa-liga nyolcaddöntőjében lép pályára a Fenerbahce vendégeként.