Jöhet a szezon negyedik menedzsere is. A Nottingham Forest ugyanis kirúgta Sean Dyche-t. A klub a szerda esti, Wolverhampton Wanderers elleni 0–0-s döntetlent követően, röviddel hajnali egy óra előtt jelentette be a vezetőedző távozását. A közlemény mindössze annyit rögzített, hogy Dyche-t felmentették a munkavégzés alól, megköszönve neki és stábjának az erőfeszítéseiket.

A szurkolók csalódottan, füttyszóval búcsúztatták a Nottingham Forestet a City Groundon a sereghajtó Wolves elleni gól nélküli mérkőzés után.

Már nem Sean Dyche a Nottingham Forest edzője
Megint új edző után nézhet a Nottingham Forest

Bár az egy ponttal a Forest három pontra eltávolodott a 18. helyezett West Hamtől, az eredmény komoly elszalasztott lehetőségnek számított egy olyan ellenféllel szemben, amely a szezonban mindössze egy győzelmet aratott az élvonalban.

Dyche alatt – aki a csapatával nemrég még a Fradit verte 4-0-ra az El-ben – a kispad az utóbbi hetekben egyre ingatagabbá vált: 

a menedzser a legutóbbi tíz Premier League-meccséből csak kettőt nyert meg. Noha szerződése 2027-ig szólt, végül mindössze 25 mérkőzés és 114 nap jutott neki a kispadon. A 54 éves szakember órákkal a menesztése előtt realistán nyilatkozott jövőjéről, hangsúlyozva, hogy az esetleges változtatás az tulajdonos döntése.

Evangelosz Marinakisz tulajdonos ezzel már a negyedik edzőjét keresheti ebben a szezonban. Dyche októberben érkezett a mindössze 39 napot kapó Ange Postecoglou helyére, míg korábban Nuno Espirito Santo is távozott a klubtól szeptemberben. Külön pikantériát ad a helyzetnek, hogy Nuno jelenlegi csapata, a West Ham javuló formát mutat, és az utóbbi fordulókban csökkentette hátrányát a Foresthez képest.

Dyche kinevezésekor a Forest még kieső helyen állt, és a szakember érkezése után rövid fellendülés következett: hét meccsből négy győzelem és egy döntetlen. A közelmúlt vegyes eredményei, valamint a riválisok javuló teljesítménye azonban ismét veszélyes zónába sodorta a csapatot. A Nottingham ugyan csak egyszer kapott ki az utolsó hat bajnokiján, a győzelmek hiánya és a Leeds elleni vereség után fokozódott a nyomás.

A döntés megosztotta a drukkereket: sokan Dyche tapasztalatát hiányolják a kiesés elleni harcban, mások friss impulzusokat várnak. A közösségi médiában ugyanakkor általános meglepetést keltett a Forest idei edzőkeringője.

A klubra sűrű időszak vár: 12 forduló maradt a bajnokságból, miközben a Forest a következő héten az Európa-liga nyolcaddöntőjében lép pályára a Fenerbahce vendégeként. 

Az utód személyéről egyelőre nem érkezett információ. 

 

