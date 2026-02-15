Az újonc Kazincbarcika 14 megszerzett ponttal az utolsó helyről várhatta a kiesési rangadót, míg a 21 pontos Nyíregyháza a Diósgyőr paksi győzelme miatt visszacsúszott az utolsó előtti helyre.

Bódog Tamás vezetésével remekül kezdte a tavaszt a Nyíregyháza

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

A Kuttor Attila által irányított Kazincbarcika hét közben az Ajka otthonában vívta ki a továbbjutást a Magyar Kupában, míg a Bódog Tamás vezette Nyíregyháza rápihenhetett a meccsre, mert már szeptemberben elszállt a sorozatban.

Komikus góllal került előnybe a Nyíregyháza

Ami a formát illet: az újonc Kazincbarcika a tavaszi szezonban három meccsből egyet nyert meg, kettőt pedig elveszített. Ellenben a Nyíregyháza még veretlen, ugyanis egy Újpest elleni döntetlent követően legyőzte a Zalaegerszeget és az MTK-t is.

A Bódog Tamás vezette Nyíregyháza jól kezdte a meccset és már a hetedik percben előnybe került egy elképesztően komikus öngóllal. Benczenleitner Barna óriási jobb oldali bedobását Muhamed Tijani csúsztatta meg az ötös sarkán, a hosszú alsóba csorgó labdát Gyollai Dániel vetődve elütötte, azonban pont a saját védőjét, Baranyai Nimródot találta el a labdával, akinek a testéről egyenesen a kapuba pattant vissza a játékszer (0-1).

A folytatásban kiegyenlített volt a játék, majd a 24. percben kis híján egyenlített a Kazincbarcika. Ferenczi János bal oldali szöglete mindenki feje fölött elszállt, a hosszún érkező Semir Smajlagić zavartalanul lőhetett, de hat méterről nem találta el a kaput.

Az első félidő hajrájában aztán növelni tudta az előnyét a Szpari.

Egy szép támadás végén a szerb Nemanja Antonov balról középre tekerte a labdát, az osztrák Marko Kvasina pedig tíz méterről a jobb alsó sarokba fejelt (2-0).

Az első félidő végén óriási bajba került a Kazincbarcika. Egy felívelés Tijani nyert meg egy fejpárbajt, utána a szabad labdára rástartoló Kovács Milán a kapu mellé pöckölte a labdát, azonban a kivetődő Gyollai a lövés után elsodorta a Szpari játékosát. Berke Balázs játékvezető elsőre továbbot intett, azonban a VAR-kocsiban hosszasan vizsgálták az esetet, majd miután Berke is visszanézte azt, büntetőt ítélt a Nyíregyházának, amit a nigériai Muhamed Tijani higgadtan a kapu közepébe lőtt (0-3).