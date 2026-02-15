Az újonc Kazincbarcika 14 megszerzett ponttal az utolsó helyről várhatta a kiesési rangadót, míg a 21 pontos Nyíregyháza a Diósgyőr paksi győzelme miatt visszacsúszott az utolsó előtti helyre.
A Kuttor Attila által irányított Kazincbarcika hét közben az Ajka otthonában vívta ki a továbbjutást a Magyar Kupában, míg a Bódog Tamás vezette Nyíregyháza rápihenhetett a meccsre, mert már szeptemberben elszállt a sorozatban.
Komikus góllal került előnybe a Nyíregyháza
Ami a formát illet: az újonc Kazincbarcika a tavaszi szezonban három meccsből egyet nyert meg, kettőt pedig elveszített. Ellenben a Nyíregyháza még veretlen, ugyanis egy Újpest elleni döntetlent követően legyőzte a Zalaegerszeget és az MTK-t is.
A Bódog Tamás vezette Nyíregyháza jól kezdte a meccset és már a hetedik percben előnybe került egy elképesztően komikus öngóllal. Benczenleitner Barna óriási jobb oldali bedobását Muhamed Tijani csúsztatta meg az ötös sarkán, a hosszú alsóba csorgó labdát Gyollai Dániel vetődve elütötte, azonban pont a saját védőjét, Baranyai Nimródot találta el a labdával, akinek a testéről egyenesen a kapuba pattant vissza a játékszer (0-1).
A folytatásban kiegyenlített volt a játék, majd a 24. percben kis híján egyenlített a Kazincbarcika. Ferenczi János bal oldali szöglete mindenki feje fölött elszállt, a hosszún érkező Semir Smajlagić zavartalanul lőhetett, de hat méterről nem találta el a kaput.
Az első félidő hajrájában aztán növelni tudta az előnyét a Szpari.
Egy szép támadás végén a szerb Nemanja Antonov balról középre tekerte a labdát, az osztrák Marko Kvasina pedig tíz méterről a jobb alsó sarokba fejelt (2-0).
Az első félidő végén óriási bajba került a Kazincbarcika. Egy felívelés Tijani nyert meg egy fejpárbajt, utána a szabad labdára rástartoló Kovács Milán a kapu mellé pöckölte a labdát, azonban a kivetődő Gyollai a lövés után elsodorta a Szpari játékosát. Berke Balázs játékvezető elsőre továbbot intett, azonban a VAR-kocsiban hosszasan vizsgálták az esetet, majd miután Berke is visszanézte azt, büntetőt ítélt a Nyíregyházának, amit a nigériai Muhamed Tijani higgadtan a kapu közepébe lőtt (0-3).
A második félidőben a Kazincbarcika becsületből ment előre, de igazán komoly helyzetet sokáig nem tudott kialakítani a Nyíregyháza kapuja előtt. A 78. percben szépíthetett volna az újonccsapat, azonban a nigériai Meshack Ubochioma közeli lövését Kovács Dániel bravúrral kitolta a léc alól. A hajrában a Kazincbarcika még próbálkozott, de újabb ziccert már nem tudott kialakítani, ráadásul a 91. percben még a nyíregyházi Oláh Benjámin 13 méteres lövése is utat talált a bal alsó sarokba (0-4), így Kuttor Attila csapata négygólos vereséget szenvedett.
Ezzel a győzelemmel a Nyíregyháza megelőzte a Diósgyőrt és feljött a tabella 10. helyére, ráadásul Bódog Tamás csapata még veretlen az NB I tavaszi szezonjában. A sereghajtó Kazincbarcika hátránya ezzel a vereséggel már 10 pont a bennmaradást érő 10. helytől.
Fizz Liga, 22. forduló:
Kolorcity Kazincbarcika SC-Nyíregyháza Spartacus FC 0-4 (0-3)
Miskolc, DVTK Stadion, 1005 néző, v: Berke
Kazincbarcika: Gyollai (Juhász, a szünetben) - Ferenczi, Radkowski, Rácz, Baranyai (Nyíri, a szünetben) - Kártik, Meszhi, Berecz - Klausz (Könyves, a szünetben), Smajlagic, Slogar (Meshack, 18.)
Nyíregyháza Spartacus FC: Kovács D. - Jovanov (Kovácsréti, 87.), Dreskovic, Temesvári, Katona L., Benczenleitner - Nagy D. (Katona B., 53.), Kovács M., Antonov (Manner, 64.) - Tijani (Babunski, 87.), Kvasina (Oláh, 87.)
gólszerzők: Baranyai (8., öngól), Kvasina (39.), Tijani (45., 11-esből), Oláh (91.)
sárga lap: Smajlagic (9.), Gyollai (44.), Rácz (62.), illetve Katona B. (83.)
- kapcsolódó cikkek: