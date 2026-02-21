A szombat délutáni találkozónak a Nyíregyháza volt a toronymagas esélyese. Bódog Tamás együttese még veretlen volt tavasszal, négy mérkőzéséből pedig hármat megnyert.

A Nyíregyháza remek formában várhatta a Kisvárda elleni meccset

Fotó: Ombodi Tamás/kisvardafc.hu

A Kisvárda ezzel szemben nem a legacélosabb teljesítményt nyújtotta eddig. Révész Attila csapata a négy tavaszi meccséből csak egyet tudott megnyerni, azt is az utolsó helyen álló Kazincbarcika ellen.

A Nyíregyháza továbbra is veretlen tavasszal

Az első félidőben többet birtokolta a labdát a Nyíregyháza, és a 21. percben meg is szerezte a vezetést egy begyakorolt figura végén. Egy bal oldali szöglet után a rövid oldalon érkező Katona Levente csúsztatta meg a labdát, majd a hosszún Kovács Milán stukkolt védhetetlen gólt (1-0).

A Szpari aktívabban futballozott az első félidőben, többet is volt a labda Bódog Tamás csapatánál, azonban a Kisvárda jól sáfárkodott a lehetőségeivel és öt perc alatt meg fordította a meccset. A 28. percben a montenegrói Marko Matanovic mutatott be egy remek szólót a jobb oldalon, majd a kapu elé betett labdáját Bíró Bence passzolta közelről a hálóba (1-1). Öt perccel később ismét Matanovic kevergetett a jobb oldalon, majd a jobbról benyesett labdáját Aleksandar Jovicic fejelte hét méterről a kapu bal oldalába.

A fordulás után is a Nyíregyházánál volt többet a labda, azonban az 55. percben a Kisvárda kis híján eldöntötte a meccset. Egy labdaszerzés után Pintér Filip indult meg a kapu felé, a volt szövetségi kapitány fia 19 méterről lőtt, a labda ráadásul irányt változtatott Benczenleitner Barnán, így Kovács Dánielnek esélye sem lett volna a hárításra, azonban a Szpari kapusának szerencséjére a labda a kapu mellé csorgott.

A második félidő elején gyönyörű góllal egyenlített a Nyíregyháza

Fotó: Nyíregyháza Spartacus FC/Facebook

Az 59. percben aztán egy gyönyörű góllal egyenlített a Nyíregyháza. A szünetben beállt Bright Edomwonyi ment el a jobb szélen, a remek beadására a montenegrói Meldin Dreskovic érkezett a hosszú oldalon, és a védőjét túlugorva gyönyörű gólt fejelt éles szögből (2-2).

Az egyenlítés után a Nyíregyháza dominált és ment előre a győzelemért. A 84. percben tizenegyest reklamáltak a hazaiak. A csereként beállt Oláh Benjámin fordult kapura, a 13 méteres lövésébe Nikola Radmanovac belevetődött, a labda pedig súrolta is a szerb játékos kezét. Az esetet videózták, de úgy ítélték meg, hogy Radmanovac keze le volt szorítva, így nem kapott büntetőt a Szpari.