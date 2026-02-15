A Leicester City-szurkoló Bonnie Brown négy hónapig posztolt fehérneműs képeket a közösségi médiában, mérsékelt sikerrel. A fordulópont akkor jött el, amikor felvette a Leicester mezét. A focimezes fotók után ugrásszerűen nőtt az érdeklődés az OnlyFans-oldala iránt is, ahol már fizető fogyasztók ezrei jelentek meg.

2006-os vb, Frankfurt: a futball és a provokáció már az OnlyFans előtt is része volt a lelátóknak.

Fotó: ullstein bild/Getty Images

Három hónap alatt harmincezer új követőt szereztem. Ez a tökéletes pénzkereseti forma. A férfiak egyszerűen imádják a nőket focimezben

– mondta a The Athleticnek.

Brown nem kertelt: „A fő célközönségem a férfi. Logikus, hogy azt adom nekik, amit szeretnek.”

Az elmúlt években százszámra jelentek meg hasonló profilok: nők, akik klubmezekben pózolnak, erotikus utalásokkal kommentálnak meccseket, vagy éppen pikáns videókban „reagálnak” egy-egy gólra. A profilok szinte kivétel nélkül az OnlyFansre mutatnak, ahol havi előfizetésért további tartalmak érhetők el.

A Le Tissier-név és a meztelen valóság

A történetek közül messze a legextrémebb Alex Le Tissieré. Nemcsak azért, mert sikeres OnlyFans-tartalomgyártó — hanem mert a Southampton legendájának, a büntetőkirály Matt Le Tissiernek a menye.

Alex állítja: nem vágyból, hanem kényszerből kezdte el. A férje mentális összeomláson ment keresztül, súlyos szerencsejáték-függőséggel küzdött és hatalmas adósságokat halmozott fel.

Korábban soha nem néztem pornót, nem ismertem szexmunkásokat, nem küldtem meztelen képeket. Mindent magamtól tanultam meg”

– mondta. Két évbe telt, mire igazán jól kezdett keresni. A robbanást azonban egyetlen döntés hozta el: Southampton-mezben készültek róla videók.

„Tisztában vagyok vele, hogy sok Southampton-szurkoló azért fizet, mert Matt Le Tissier menyét akarja meztelenül látni” – mondta nyíltan.

Egy 2023 novemberében közzétett videó, amelyen fehérneműben, Southampton-mezben ugrál egy ágyon, több mint 12 millió megtekintést hozott az X-en.

„Szégyelld magad!” – és közben fizetnek

A sikerrel együtt jött a gyűlölet is. Alex napi szinten kapta az ilyen, és ehhez hasonló kommenteket: „Szégyen vagy!”, „Tönkreteszed a Le Tissier nevet!”, „A férjedet hülyének nézed!”

Egy idő után elkezded elhinni. Azt gondolod, tényleg rossz ember vagy

– reagált Alex.