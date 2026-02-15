A Leicester City-szurkoló Bonnie Brown négy hónapig posztolt fehérneműs képeket a közösségi médiában, mérsékelt sikerrel. A fordulópont akkor jött el, amikor felvette a Leicester mezét. A focimezes fotók után ugrásszerűen nőtt az érdeklődés az OnlyFans-oldala iránt is, ahol már fizető fogyasztók ezrei jelentek meg.
Három hónap alatt harmincezer új követőt szereztem. Ez a tökéletes pénzkereseti forma. A férfiak egyszerűen imádják a nőket focimezben
– mondta a The Athleticnek.
Brown nem kertelt: „A fő célközönségem a férfi. Logikus, hogy azt adom nekik, amit szeretnek.”
Az elmúlt években százszámra jelentek meg hasonló profilok: nők, akik klubmezekben pózolnak, erotikus utalásokkal kommentálnak meccseket, vagy éppen pikáns videókban „reagálnak” egy-egy gólra. A profilok szinte kivétel nélkül az OnlyFansre mutatnak, ahol havi előfizetésért további tartalmak érhetők el.
A Le Tissier-név és a meztelen valóság
A történetek közül messze a legextrémebb Alex Le Tissieré. Nemcsak azért, mert sikeres OnlyFans-tartalomgyártó — hanem mert a Southampton legendájának, a büntetőkirály Matt Le Tissiernek a menye.
Alex állítja: nem vágyból, hanem kényszerből kezdte el. A férje mentális összeomláson ment keresztül, súlyos szerencsejáték-függőséggel küzdött és hatalmas adósságokat halmozott fel.
Korábban soha nem néztem pornót, nem ismertem szexmunkásokat, nem küldtem meztelen képeket. Mindent magamtól tanultam meg”
– mondta. Két évbe telt, mire igazán jól kezdett keresni. A robbanást azonban egyetlen döntés hozta el: Southampton-mezben készültek róla videók.
„Tisztában vagyok vele, hogy sok Southampton-szurkoló azért fizet, mert Matt Le Tissier menyét akarja meztelenül látni” – mondta nyíltan.
Egy 2023 novemberében közzétett videó, amelyen fehérneműben, Southampton-mezben ugrál egy ágyon, több mint 12 millió megtekintést hozott az X-en.
„Szégyelld magad!” – és közben fizetnek
A sikerrel együtt jött a gyűlölet is. Alex napi szinten kapta az ilyen, és ehhez hasonló kommenteket: „Szégyen vagy!”, „Tönkreteszed a Le Tissier nevet!”, „A férjedet hülyének nézed!”
Egy idő után elkezded elhinni. Azt gondolod, tényleg rossz ember vagy
– reagált Alex.
Miközben a nyilvános felháborodás nőtt, a bevételei is az egekbe szöktek.
Amikor a Southampton 2024-ben feljutott a Premier League-be, Alex elmondása szerint élete legnagyobb napi bevételét termelte.
Soha nem láttam még ennyi pénzt. Az embereket valójában az zavarja, hogy nők pénzt keresnek — sok pénzt.
Milliók fent, aprópénz lent
A közölt adatok kijózanítóak. Egy brit hatósági jelentés szerint az OnlyFans átlagos tartalomgyártója évente kevesebb mint ezer fontot keres, miközben a felső 0,1 százalék havonta több tízezer fontot visz haza.
Ez az arány egyre szélsőségesebb tartalomra sarkallja a résztvevőket.
„Ahhoz, hogy kitűnj, egyre durvább dolgokat kell csinálnod” – mondta Alex. „Ez egy folyamatos túllicitálás.”
Arsenal, testfesték, megaláztatás
Az Arsenal-drukker Bella Mia a futball és az erotika kreatív összekapcsolásával próbált érvényesülni. Testfestékkel vitte fel magára az Arsenal-mezt, majd a stadionnál interjúzott szurkolókkal.
A videók több tízmilliós nézettséget értek el. A stadionon kívül ünnepelték – a stadionban megalázták. Olyannyira, hogy el is hagyta Angliát.
Nem vettek komolyan. Azt hitték, hogy az OnlyFans miatt bármit megtehetnek velem
– mondta Bella Mia.
Egy alkalommal egy férfi pénzt dobált felé a stadionnál, máskor pedofíliával vádolták meg nyilvánosan. Bella Mia hónapokig nem merte megközelíteni az Emirates Stadiont.
Focimezben az OnlyFans-oldalakon: szexizmus vagy erkölcs?
A Hull City-szurkoló Elsa Thora szerint a vita gyökere egyszerű. „Soha nem láttam, hogy egy férfit kritizálnának azért, mert pénzt keres a futballból. Csak akkor probléma, ha nő teszi.”
Ha focimezben vagyok, azonnal jönnek a kommentek: ‘Nem vagy igazi szurkoló’, ‘maradj az OnlyFansnél’.
Meddig tarthat ez? A brit Online Safety Act, a korhatár-ellenőrzések szigorítása és a hatósági bírságok bizonytalanná teszik az iparág jövőjét. Sokan már most attól tartanak, hogy az OnlyFans csak átmeneti aranybánya.
Bonnie Brown végül így foglalta össze a jelenség árnyoldalát: „Engem már nem érdekel, mit mondanak. De tudom, hogy sok lány nincs rendben ebben az iparágban. És erről senki nem akar beszélni.”
A futballvilág pedig egyelőre nem is nagyon akar hallani róla, miközben a kattintások és az előfizetések tovább pörögnek.
