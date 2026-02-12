A spanyol jobbhátvéd a szezon elején kölcsönbe érkezett Tóth Alex csapatához az AC Milantól. Álex Jiménez óriási teljesítményével kivívta, hogy maradhasson az angol csapatnál.

Álex Jiménez csúcsteljesítménye óriási szerződést eredményezett

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Jiménez gyorsan a szurkolók kedvence lett sorozatos jó teljesítményével. A kölcsönszerződés tartalmazott egy záradékot, amely most életbe lépett. A védő már a csapat mérkőzéseinek felén pályára lépett, ami egy 2031-ig szóló szerződésre jogosította fel.

A csapat sportigazgatója, Tiago Pinto méltatta a fiatal tehetséget: „már az első hónapokban bizonyította energikusságát és elkötelezettségét a csapat iránt”.

„Elképesztő karrier van mögötte, hiszen a Real Madridban és az AC Milanban kezdte. Örülünk, hogy részese a tavaly nyáron indult projektünknek” - tette hozzá Pinto.

Tóth Alex csapata a 9. helyen áll a tabellán és legközelebb február 21-én játszik a Premier League-ben a West Ham vendégeként.