Osváth Attila egy hete még a Paks-FTC (0-1) mérkőzésen a hazaiakat erősítette, most szombaton pedig már a Fradi-Újpest csúcsderbin futballozhatott. Ráadásul Robbie Keane rögtön a kezdőcsapatba tette a 30 éves középpályást.

Osváth Attila ennél jobb kezdésről talán álmodni sem mert

Fotó: Polyák Attila

Osváth-gólpassz rögtön a bemutatkozáson

Mindez jelzi, igencsak könnyen ment a beilleszkedés Osváth Attilának. „A társak jók fogadtak, nagyon pozitív a közeg, egy ilyen csapatba könnyen be lehet illeszkedni, és jól tudja magát érezni az ember” – nyilatkozta a Ferencváros-Újpest rangadó után a háromszoros válogatott játékos az M4Sportnak.

Osváth ráadásul rögtön gólpasszal mutatkozott be, a 46. percben ugyanis az ő beadása után szerzett gólt Kanikovszki.

„Ezt várták tőlem, mondták, ugyanúgy játsszak, mintha Pakson lennék, vállaljam fel a játékot előre. Igyekeztem is, úgy gondolom, többé-kevésbé sikerült” – fogalmazott a szélső, hozzátéve, hogy az FTC-vel szeretné a bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyerni.

Böde poénja az öltözőben

A Ferencváros az utóbbi években több játékost is szerződtetett Paksról. Onnan érkezett Varga Barnabás, aki azóta már az AEK Athént erősíti, és Osváth Attila előtt Ötvös Bence is a Tolna vármegyei csapattól érkezett a fővárosiakhoz.

Korábban Böde Dániel is megjárta ezt az utat, de ő később a Fradiból visszatért a paksiakhoz. Most pedig a következő szavakkal búcsúztatta Osváthot az öltözőből utóbbi játékos visszaemlékezése szerint:

Böde Dani Pakson mondta, hogy végre el tudtunk téged is adni, ezzel viccelődött. Örülök neki, jó fej volt Dani is

– mosolyodott el Osváth, aki nagyon örül, hogy megkóstolhatta a Fradi-Újpestek hangulatát.

„Korábban is néztem a derbiket, és mindig is álmodoztam arról, hogy milyen jó lenne itt játszani. Örülök, hogy most megadatott. Egy ilyen csodálatos 3-0-s győzelemnél többet nem is kívánhattam volna.”

Hihetetlen Fradi-sorozat

A címvédő Ferencváros több mint tíz éve, 2015 decemberében kapott ki legutóbb a lila-fehérektől az NB I-ben, azóta 23-szor győzött és hétszer döntetlent játszott. Pályaválasztóként még inkább nyomasztó a 36-szoros bajnok fölénye, sorozatban 16 otthoni sikernél tart, előtte pedig két döntetlennel indította veretlenségi szériáját. Az eddigi 246 fővárosi rangadó összesített mérlege is a zöld-fehérek fölényét mutatja, mivel 121 győzelmükkel szemben az Újpest csak 61-szer nyert, míg 64-szer döntetlent játszottak egymással.