Az előző két bajnokiját elveszítő Paks legutóbb a MOL Magyar Kupában kapott jókora pofont, ugyanis a DVTK 6-2-re legyőzte, így a címvédés esélye ugrott. Bognár György együttese ezúttal az NB I-ben fogadta a Diósgyőrt, tehát néhány nappal később máris visszavághatott a hétközben elszenvedett súlyos vereségért.

Bognár György nem lehetett boldog, miután a Paks súlyos vereséget szenvedett a Diósgyőrtől a Magyar Kupában

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Az utolsó percekben potyogtak a gólok a Paks-DVTK meccsen

A Paks a 10. percben 11-eshez jutott, ám Windecker lövését Sentic kivédte. A DVTK is közel állt a gólhoz, de csak kapufáig jutott, a szünetben 0-0 volt az állás.

A második félidőben sem esett sokáig gól, úgy tűnt, pontosztoszkodás lesz a vége, azonban a hajrában alaposan felpörögtek az események. A Diósgyőr a 84. percben Roguljic révén szerzett vezetést, Keita pedig büntetőből növelte az előnyt. A hosszabbításban Gyurkits távoli lövésével még szépítettek a paksiak, de a vereséget már nem kerülhették el.

A miskolciak három nap alatt kétszer győzték le idegenben a Paksot, és újra nem állnak kieső pozícióban. Bognár György csapata sorozatban a negyedik tétmeccsét bukta el, az NB I-ben továbbra is a negyedik helyen áll.

NB I, 22. forduló:

Paksi FC-Diósgyőri VTK 1-2 (0-0)

gólszerzők: Gyurkits (92.), illetve Roguljic (84.), Keita (90. - tizenegyesből)

