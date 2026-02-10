A Paksi FC és a Nyíregyháza Spartacus FC kedden megegyezett Alaxai Áron játékjogát illetően: a huszonkét éves hátvéd nyárig kölcsönszerződéssel vált klubot, de a kontraktus vételi opciót is tartalmaz.

Alaxai Áron a Paks játékosa lett

Fotó: Paksi FC

Alaxai Áron Paksra igazolt

A paksi klub beszámolója szerint a belső védő labdarúgó karrierje Egerből indult, majd a Mezőkövesd utánpótlásából 2016-ban a Puskás Akadémiához került, ahol becsülettel végigjárta a ranglétrát. 2022 nyarától kölcsönben egy évet Csákváron futballozott, majd 2023 közepén igazolta le a Nyíregyháza.

A 185 centiméter magas játékos volt U18-as, U19-es és U21-es válogatott is, és mindeddig 54 NB II-es, valamint 41 NB I-es találkozón kapott szerepet.

Egyértelműen azért jöttem, hogy segítsem a csapatot az éremszerzés felé vezető úton. Nagyon jó érzés a magyar csapatba megérkezni, és remélem, hogy hozzá fogok tudni járulni a csapat sikereihez”

- mondta Alaxai a kötelező papírok aláírását követően.