Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Bűnügy

Rálőttek egy Veszprém vármegyei polgármesterre

Link másolása
Vágólapra másolva!
Tovább erősít a Magyar Kupa címvédője. A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Paks ugyanis leigazolta a korábbi utánpótlás-válogatott védőt, Alaxai Áront. A fiatal játékos Nyíregyházáról tette át a székhelyét.

A Paksi FC és a Nyíregyháza Spartacus FC kedden megegyezett Alaxai Áron játékjogát illetően: a huszonkét éves hátvéd nyárig kölcsönszerződéssel vált klubot, de a kontraktus vételi opciót is tartalmaz.

Alaxai Áron a Paks játékosa lett
Alaxai Áron a Paks játékosa lett
Fotó: Paksi FC

Alaxai Áron Paksra igazolt

A paksi klub beszámolója szerint a belső védő labdarúgó karrierje Egerből indult, majd a Mezőkövesd utánpótlásából 2016-ban a Puskás Akadémiához került, ahol becsülettel végigjárta a ranglétrát. 2022 nyarától kölcsönben egy évet Csákváron futballozott, majd 2023 közepén igazolta le a Nyíregyháza. 

A 185 centiméter magas játékos volt U18-as, U19-es és U21-es válogatott is, és mindeddig 54 NB II-es, valamint 41 NB I-es találkozón kapott szerepet.

Egyértelműen azért jöttem, hogy segítsem a csapatot az éremszerzés felé vezető úton. Nagyon jó érzés a magyar csapatba megérkezni, és remélem, hogy hozzá fogok tudni járulni a csapat sikereihez” 

- mondta Alaxai a kötelező papírok aláírását követően.

„Aki jobban üvöltött, több szabadrúgást kapott” – Bognár György szerint bután fociztak a játékosai
Böde szenzációs poénnal búcsúztatta a Fradi új szerzeményét
Bognár György a labdaszedőktől kért tanácsot a Fradi elleni rangadón

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!